نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

"أراد فتاة".. استمع لما قالته الأميرة ديانا عن موقف الملك تشارلز عند ولادة الأمير هاري

(CNN) – قضت أعلى محكمة في المملكة المتحدة في حكم صدر، الجمعة، أن الأمير هاري كان ضحية لقرصنة هاتفه وجمع معلومات بطرق غير قانونية من قبل صحف مجموعة "ميرور".

وقضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن 15 قصة نُشرت عن الأمير هاري من قبل المجموعة استخدمت أساليب غير قانونية لجمع المعلومات مثل اختراق الهاتف واستخدام محققين خاصين.

في المجمل، تم تقديم 33 مادة للنظر فيها، لكن القاضي حكم بأن أقل من نصفها استخدم جمع معلومات بشكل غير قانوني.

ورفع دوق ساسكس دعوى قضائية ضد مجموعة الصحف البريطانية التي تضم The Daily Mirror، وThe Sunday Mirror، وSunday People، زاعمًا أن صحفيي المجموعة اخترقوا هاتفه واستخدموا وسائل أخرى غير مشروعة، لجمع معلومات عن حياته على مدى خمسة عشر عامًا.

وأصبح الأمير هاري أول عضو بارز في العائلة المالكة البريطانية يدلي بشهادته في المحكمة منذ 132 عامًا، عندما مثل أمام المحكمة العليا في يونيو/حزيران.

ووصف الأمير هاري فوزه على مجموعة ميرور (MGN) بأنه "يوم عظيم للحقيقة والمحاسبة"، في بيان قرأه محاميه ديفيد شيربورن خارج المحكمة العليا في لندن، الجمعة.

وقال دوق ساسكس في بيانه: "قضت المحكمة بأنه تم تنفيذ أنشطة غير قانونية وإجرامية في جميع عناوين صحف مجموعة ميرور الثلاثة، وهي The Mirror وThe Sunday Mirror وThe People، على أساس معتاد وواسع النطاق لأكثر من عقد من الزمن".

وأضاف الأمير هاري أن القضية لا تتعلق فقط بالقرصنة، بل بـ"الممارسة المنهجية للسلوك غير القانوني والمروع" في عناوين صحف مجموعة الميرور.

وأدان دوق ساسكس "التستر وتدمير الأدلة"، بـ"حجمها المروع الذي لا يمكن الكشف عنه إلا من خلال هذه الإجراءات القضائية".

وأردف الأمير هاري قائلا: "الرحلة نحو العدالة قد تكون بطيئة ومؤلمة"، واستشهد بما وصفها بـ"قصص التشهير" و"تكتيكات التخويف" التي استُخدمت ضده منذ أن أقام الدعوى القضائية قبل 5 سنوات.

وحث الأمير هاري الجهات التنظيمية المالية وشرطة العاصمة وسلطات الادعاء على "أداء واجبهم تجاه الجمهور البريطاني والتحقيق في توجيه اتهامات ضد الشركة وأولئك الذين خرقوا القانون".

كما دعا إلى صحافة حرة وصادقة في بريطانيا وعلى مستوى العالم.

وقال الفريق القانوني للأمير إنه لم يتمكن من تقديم إفادته شخصياً بسبب "الإشعار القصير" الذي قدمته المحكمة.