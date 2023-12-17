فيديو جنسي مزعوم بغرفة الاستماع بمجلس الشيوخ يؤدي لفقدان موظف عمله

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- فقد أحد موظفي مجلس الشيوخ عمله بعد نشر مقطع فيديو يظهر رجلين يمارسان الجنس في غرفة الاستماع بمجلس الشيوخ، وتقوم الشرطة "بالتحقق" من الفيديو الذي حصلت عليه صحيفة "ديلي كولر" ونشرته.

وذكرت صحيفة ديلي كولر أن الموظف كان يعمل في مكتب السيناتور الديمقراطي بن كاردين، وتواصلت CNN مع مكتب كاردان وتم توجيهها إلى بيان نشره ايدان مايس-تشيروبسكي على موقع "لينكدإن".

وفي البيان، قال تشيروبسكي، جزئيًا: "لقد كان هذا وقتًا صعبًا بالنسبة لي، حيث تعرضت للهجوم بسبب من أحب متابعة أجندة سياسية، رغم أن بعض أفعالي في الماضي أظهرت سوء تقدير، إلا أنني أحب وظيفتي ولن أقلل من احترام مكان عملي أبدًا".

وأصدر مكتب كاردان في وقت لاحق بيانًا أعلن فيه أن تشيروبسكي "لم يعد موظفا في مجلس الشيوخ الأمريكي".

ولم تحصل CNN بشكل مستقل على الفيديو ولم تؤكد هوية الأشخاص المزعومين المتورطين، وتواصلت CNN مع تشيروبسكي ولم تتلق أي رد.

وتواصلت CNN أيضًا مع شرطة الكابيتول الأمريكية، التي قالت إنها "لا تستطيع تأكيد التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الموجودين في الفيديو" ولكنها "على علم بالأمر وتبحث فيه". وتواصلت CNN أيضًا مع مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لكنها لم تتلق أي رد.