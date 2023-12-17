نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- في مارس 1973، روجت شركة تصنيع الإلكترونيات RCA Corporation لـ "تلفزيونها الملون الجديد منخفض السعر" في صحيفة نيويورك تايمز. وبلغت التكلفة حينها 379.95 دولارًا للطراز مقاس 15 بوصة، أي ما يعادل 2694.32 دولارًا أمريكيًا بالقيمة الحالية للدولار.

في هذه الأيام - في عصر التضخم فوق المتوسط - يمكن أن يبدو الأمر وكأن كل شيء من البقالة إلى السيارات الجديدة أصبح أكثر تكلفة. لكن أحد العناصر الأساسية في غرفة المعيشة تمكن من تحدي الأسعار المرتفعة وأصبح أقل تكلفة بمرور الوقت: وهو التلفزيون. اليوم، يمكنك الحصول على تلفزيون بحجم 32 بوصة - أي أكثر من ضعف حجم تلفزيون RCA من عام 1973 - بأقل من 100 دولار.

هل قام صانعو التلفزيون بتخفيض الأسعار من منطلق طيبة قلوبهم؟ يصعب ذلك.

ساهمت عدة عوامل في ظهور أجهزة تلفزيون أرخص، بعضها يتعلق بالتصنيع والبعض الآخر يتعلق بالتسويق. هناك منافسة متزايدة، وعملية إنتاج أكثر كفاءة، بالإضافة إلى قوة جذب الصفقات.

ولكن ربما الأهم من ذلك هو أن هناك مصدرًا جديدًا للإيرادات المربحة لمصنعي أجهزة التلفاز: بيع المعلومات عنك. اليوم، يعمل معظم صانعي التلفزيون كوسطاء بيانات، ويستفيدون من المعلومات التي يجمعونها من عملائهم المتصلين بالإنترنت.

شاشات مسطحة أسرع

لقد تغيرت استخدامات أجهزة التلفاز وكذلك مظهرها. ما كان لعقود من الزمن عبارة عن قطعة أثاث ضخمة، وأحيانًا مطعمة بالخشب المنحوت، أصبح الآن لوحة سوداء رفيعة لامعة يمكن وضعها في عربة التسوق الخاصة بك وتعليقها على الحائط. تم تصميم بعض النماذج الحالية لتبدو وكأنها إطار صورة.

مع تغير المواد المستخدمة في صناعة أجهزة التلفزيون، تغيرت أيضًا عملية التصنيع. أحد أكبر التحسينات لهذه العملية هو التطور العلمي المسمى "mother glass"، وهو ما ساعد على إنتاج شاشات تلفزيون أكبر من أي وقت مضى.

مع مرور الوقت، اكتشف مصنعو أجهزة التلفاز كيفية خفض التكاليف عن طريق ثقب شاشات متعددة من لوح واحد أكبر من "الزجاج الأم" بدلاً من إنتاج كل شاشة على حدة، حسبما قال بول غانيون، مستشار صناعة تكنولوجيا المستهلك في شركة "سيركانا"، وهي شركة لأبحاث السوق.

ولكن هذا التصميم له أيضًا جانب سلبي حيث زاد خطر سقوط هذه الأجهزة أو كسرها.

لاعبون جدد يدخلون السوق

هناك عامل آخر يؤدي إلى انخفاض الأسعار: زيادة المنافسة.

في السنوات القليلة الماضية، دخلت شركات جديدة السوق الأمريكية بعروض منخفضة التكلفة نسبيًا، مما أدى إلى زيادة المنافسة على صانعي أجهزة التلفاز القديمة. اثنتان من الإضافات الأخيرة الأكثر شعبية هما شركتان صينيتان – بدأت شركة TCL في بيع أجهزة التلفاز في الولايات المتحدة في عام 2014، ودخلت شركة Hisense السوق في عام 2015. وتتمتع كلتا الشركتين بحصة سوقية متزايدة في جميع أنحاء العالم.

تتوفر TCL على نطاق واسع في المتاجر الكبيرة وهي الآن منتشرة في كل مكان مثل Motorola أو RCA منذ عقود مضت.

ميزات التلفزيون الراقية

ليست كل أجهزة التلفاز رخيصة الثمن، حيث تقدم معظم أجهزة التلفاز بعض الاختلافات في تقنية LED. كما أن الأجهزة التي تتمتع بأعلى جودة للصورة، والمعروفة باسم تلفزيونات OLED، لا يزال من الممكن بيعها بالتجزئة بآلاف الدولارات.

من يراقب من؟

في العقد الماضي، شهدت صناعة التلفزيون تحولاً كبيراً: حيث لم يعد عدد متزايد من الأميركيين يعتمدون على حزم الكابلات التقليدية للترفيه. وبدلاً من ذلك، يحصلون على وسائل الترفيه الخاصة بهم من مجال مزدحم بخدمات البث، مثل Netflix ،Max وDisney+

في الواقع، شاهد الأمريكيون محتوى يعادل أكثر 19 مليون عام في عام 2022، وفقًا لتقرير التسويق السنوي لشركة Nielsen . نعم 19 مليون سنة.

في هذه الأيام، من الصعب الحصول على جهاز تلفزيون دون القدرة على الوصول إلى محتوى البث بسهولة. تسمى هذه التلفزيونات الحديثة المتصلة بالإنترنت "أجهزة التلفزيون الذكية".

مثلما عطلت خدمات البث أعمال الكابلات، لقد غيرت أجهزة التلفاز الطريقة التي يمارس بها صانعو التلفزيون أعمالهم.

قالت سارة جيوجيجان، المدافعة عن خصوصية المستهلك والمستشارة القانونية في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية: "بينما نشاهد التلفاز، فإن أجهزة التلفاز لدينا تراقبنا." وأضافت "أجهزة التلفاز الذكية تجمع الكثير من المعلومات."

وقالت جيوجيجان إن كمية البيانات التي تجمعها كل شركة مصنعة للتلفزيون يمكن أن تكون في كثير من الأحيان مبهمة، ولكن بمجرد أن يقوم العميل بإعداد تلفزيونه الذكي، يتم جمع ومشاركة عادات المشاهدة والموقع وربما المزيد من البيانات الشخصية - ما لم يضبط هذا العميل إعدادات أمان الجهاز.

يغير نموذج العمل الجديد هذا حسابات شركات تصنيع أجهزة التلفاز.

قال غانيون إن الدفع لمزيد من البيانات قد يحفز أيضًا منتجي التلفزيون على خفض الأسعار.

ليس الجميع سعداء بفكرة أن الجهاز المثبت على الحائط الخاص بك يمكنه جمع المعلومات.

قالت جيوجيجان إن العديد من الأشخاص قد يشعروا بعدم الارتياح عندما يعلمون أن أداة التجسس كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء عرض شاشتهم المسطحة الجديدة للبيع مقابل 70 دولارًا.