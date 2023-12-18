تحليل إخباري بقلم نك باتون والش، كبير مراسلي CNN الدوليين.

أوكرانيا أصبح لديها مشكلة "الغرق وليس التلويح". ومن الصعب أن نصف بوضوح مدى سوء سير الحرب.

إن تقديم تقييم علني صريح لمدى سوء سير الصراع يمكن أن يكون خطوة غير حكيمة لأنه يمكن أن يؤدي إلى استنزاف المعنويات والدعم. بعد أن عزز أوباما قواته في أفغانستان، انخفض الدعم الشعبي على مر السنين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الافتقار إلى الواقعية بشأن الكيفية التي كانت تسير بها الحرب.

إن العرض السيئ للغاية الذي قدمته أوكرانيا لمتاعبها يرجع في أغلبه إلى قصر نظر حلفائها.

إن الافتقار إلى الفهم في أجزاء من الكونغرس الأمريكي أمر يثير الذهول. إذ اقترح أحد أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع أن أوكرانيا يجب أن تحدد ثمنًا محددًا وهدفًا محددًا وبسيطًا. إنه لأمر مذهل، بعد حربين أمريكيتين اختارتهما الولايات المتحدة خلال عقدين من الزمن، وكلفتاها تريليونات الدولارات، أن تكون ذاكرة الكونغرس قصيرة للغاية، وأن يكون الفهم محدودا للغاية.

وبدلاً من ذلك، تشير كييف باستمرار إلى النجاحات الماضية والأهداف المستقبلية. لقد استعادوا حوالي نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا العام الماضي؛ لقد ألحقوا الضرر بحضورها في البحر الأسود بشكل استراتيجي. وقال زيلينسكي إن لديهم خطة لعام 2024، لكنها سرية.

ومع ذلك، في الحقيقة، ينبغي أن يكون العنوان الأكثر فائدة بالنسبة لكييف هو مدى كآبة المشهد في الخطوط الأمامية بالنسبة لهم الآن. وفي كل اتجاه تقريباً، الأخبار قاتمة. تقوم القوات الروسية بتفكيك أجزاء من مدينة أفدييفكا الشرقية، وهي مدينة أخرى تبدو موسكو راضية على إزهاق آلاف الأرواح فيها على الرغم من أهميتها الضئيلة. وعلى طول خط المواجهة في زاباروجيا، حيث كان الهجوم المضاد مركزاً ولكنه بطيء وغير مجزٍ في نهاية المطاف، عادت الوحدات الروسية بقوة متجددة وأصبح الدفاع مكلفاً بالنسبة لأوكرانيا. لقد قامت أوكرانيا باندفاعة شجاعة (أو متهورة) عبر نهر دنيبرو، مع بعض التقدم البسيط في الخطوط الروسية. لقد كانت الخسائر البشرية هائلة، وخطوط الإمداد الخاصة بهم تعاني من مشاكل، وآفاقهم قاتمة.

يقول مسؤولون أوكرانيون إن كييف تواجه الآن هجمات صاروخية شبه ليلية، وتصد الدفاعات الجوية معظمها. وطالما استمرت إجراءات الحماية هذه، فقد يكون لدى أوكرانيا فرصة لدخول فصل الربيع مع سلامة بنيتها التحتية. لكن الدفاعات الجوية قد تكون أول من يتأثر، وفقا لإدارة بايدن، عندما تنفد الأموال الأمريكية.

لقد مر زيلينسكي بأسبوع سيئ للغاية. وقد هلل فريقه للانتصار الرمزي الذي حققته مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووصف ذلك بأنه إشارة إلى أن "التاريخ يصنعه أولئك الذين لا يتعبون من النضال من أجل الحرية". ولكن لكي تحصل على العضوية الفعلية في الاتحاد الأوروبي، فلابد أن تنتهي الحرب، ولابد أن تنتهي مع بقاء أوكرانيا دولة قابلة للحياة. ولا ضمانات حول أي من هذه الأشياء حاليًا.

وبدلا من ذلك، يجب على زيلينسكي ألا يظهر مدى خيبة أمله أو انزعاجه من كارثتين تمويليتين عاجلتين في أربعة أيام. قوبل قرار المجر باستخدام حق النقض ضد تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليار دولار لجهود الحرب في أوكرانيا بتأكيدات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن أوائل يناير/كانون الثاني سيشهد على الأرجح تصويتاً إيجابياً بالإجماع. لكن فيكتور أوربان - الشعبوي اليميني الذي لديه ولع لا يمكن تفسيره بالمتهم بجرائم حرب فلاديمير بوتين - فتح الباب أمام الانقسام الأوروبي. وكان تماسك الغرب حتى هذه اللحظة استثنائياً. من المرجح أن تشهد الانتخابات في جميع أنحاء أوروبا والتذبذب السياسي مطالبات أكبر بالدبلوماسية وتقديم إجابات حول كيفية انتهاء الحرب.

لقد باءت رحلة زيلينسكي إلى واشنطن، والنداءات الصادقة التي قدمها، بالفشل. وحتى لو تمكنت واشنطن من استئناف التمويل أوائل العام المقبل، فإنها ألحقت الضرر بأوكرانيا بالفعل.

لم تكن المناقشة في الكونغرس تدور حول سياسة الحرب في أوكرانيا، أو كفاءة كييف، أو السبب وراء فشل الهجوم المضاد. كان الأمر أقل عمقاً بكثير: تبادل على مبدأ العين بالعين فيما يتصل بسياسة الحدود الأمريكية، إلى جانب مطالب غير معقولة من أوكرانيا بالتنبؤ بالمسار المستقبلي للحرب. إنه فشل مذهل للسياسة الخارجية الأمريكية، وسوف يتردد صدى عواقبه على مدى العقود المقبلة.

كانت الصورة العسكرية القاتمة لأوكرانيا هي الحال قبل أن يوقف الكونغرس المساعدات الأمريكية. والآن فإن التحدي الذي ينتظرنا ــ احتمال مواجهة أوكرانيا لروسيا من دون دعم حلف شمال الأطلسي ــ يثقل كاهل أولئك الذين ينبغي لهم أن يركزوا على معارك الشتاء المقبلة.

قال لي أحد المسعفين الأوكرانيين، الخميس، بعد أشهر من إعادة تجميع القوات وخسارة زميل له في الصيف: "بدون المساعدات، انتهينا". تمكنت قوات أخرى من أن تكون أكثر رزانة، وتصر على أنها ستواصل القتال لأنه ليس أمامها خيار آخر. ولكن لا يساورك أي شك: عدم وجود أموال من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ــ أو فشل أي منهما ــ يعني أن أغلب أوكرانيا سوف تقع تحت الاحتلال الروسي في العامين المقبلين.

وهذا من شأنه أن يضع جيشاً روسياً عدائياً ومشحوناً للغاية ومتعطشاً للانتقام على حدود حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو الأمر الذي سيصبح مشكلة واشنطن على الفور.

ومع ذلك، يواجه زيلينسكي حليفًا في الولايات المتحدة منقسمًا وجاهلًا في جزء من جسدها السياسي، ويجب عليه أن يتظاهر بأن الأمور ليست بهذا السوء. إن الاعتراف بأن أوكرانيا تعاني من صعوبات يعزز الحجة بأن لا جدوى من تمويل دولة خاسرة. إذا قال إن أوكرانيا تفوز، فلماذا يحتاج إلى المزيد من المساعدة؟ إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود، فمن المؤكد أن هذا ليس سيئًا للغاية بعد عامين؟

يصر بعض الجمهوريين المتطرفين على أن روسيا كانت دائماً هي المنتصرة، فلماذا إذن نؤخر الأمر الحتمي من خلال تقديم المساعدات التي تؤدي إلى مقتل الأوكرانيين؟ إن أولئك الذين يريدون أن يقولوا لا لأوكرانيا لا يحتاجون إلى الكثير من الأعذار. لكنهم يؤخرون السؤال التالي الأكثر قتامة، وهو متى تقول "لا" لموسكو في النهاية؟ فحتى أي جزء من أوكرانيا، أو ربما جيرانها الأوروبيين في وقت لاحق، يجوز لبوتين إخضاعه أو تسويته بالأرض؟ هل يبدو هذا السؤال مألوفًا؟