(CNN)-- قال كبير ضباط القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ إن القوات الجوية الأمريكية تخطط لإعادة القاعدة الجوية في جزيرة المحيط الهادئ التي أطلقت القنابل الذرية على اليابان إلى الخدمة في الوقت الذي تحاول فيه توسيع خيارات قواعدها في حالة وقوع أي أعمال عدائية مع الصين.

وقال قائد القوات الجوية في المحيط الهادئ، الجنرال كينيث ويلسباخ، لصحيفة Nikkei Asia في مقابلة نشرت هذا الأسبوع، إن المطار الشمالي في جزيرة تينيان سيصبح منشأة "واسعة" بمجرد الانتهاء من العمل في استعادتها من الغابة التي نمت عليها منذ أن غادرتها آخر وحدات القوات الجوية للجيش الأمريكي في عام 1946.

وأضاف ويلسباخ: "إذا انتبهت خلال الأشهر القليلة المقبلة، فسوف ترى تقدمًا كبيرًا، خاصة في تينيان نورث". وتقوم القوات الجوية أيضًا بإضافة مرافق في مطار تينيان الدولي في وسط الجزيرة.

وأكدت القوات الجوية في المحيط الهادئ تصريحات ويلسباخ لشبكة CNN، لكنها قالت إنه لا يوجد بيان رسمي حول هذا الموضوع.

وتينيان جزء من كومنولث جزر ماريانا الشمالية، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ، على بعد حوالي 6000 كيلومتر (3700 ميل) غرب هاواي في المحيط الهادئ. يعيش حوالي 3000 شخص فقط على الجزيرة التي تبلغ مساحتها 39 ميلاً مربعًا.

ولم يقدم ويلسباخ جدولا زمنيًا بشأن موعد تشغيل المطار، وفقا لتقرير صحيفة Nikkei Asia.

قاعدة محورية في الحرب العالمية الثانية

تتمتع تينيان، إلى جانب جزيرتي سايبان وغوام القريبتين، بتاريخ غني من العمليات الجوية الأمريكية.

خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الجزر الثلاث، بعد الاستيلاء عليها إبان الاحتلال الياباني، موطنًا لأساطيل قاذفات القنابل من طراز B-29 Superfortress التي أمطرت اليابان بقنابل مدمرة.

وكانت الغارة الجوية الأكثر فتكاً في التاريخ، التي وقعت في العاشر من مارس/آذار 1945، عندما أُلقيت قنبلة حارقة على طوكيو، وأسفرت عن مقتل ما يصل إلى 100 ألف شخص وإصابة مليون آخرين، تم تنفيذها بواسطة طائرات من طراز B-29 انطلقت من الجزر الثلاث.

أثناء القصف المتواصل لليابان في عام 1945، أصبح مطار نورث فيلد في تينيان، بمدارجه الأربعة التي يبلغ طولها 8000 قدم وطاقمه البالغ 40000 فرد، أكبر المطارات وأكثرها ازدحامًا في العالم.

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حجزت نورث فيلد مكانها في التاريخ في 6 أغسطس/ آب 1945، عندما انزلقت قاذفة القنابل B-29 المسماة إينولا جاي، في ظلام الصباح الباكر، على مدرجها وهي تحمل القنبلة الذرية التي سيتم إسقاطها على هيروشيما في وقت لاحق من ذلك الصباح، مما أسفر عن مقتل 70 ألف شخص. مع انفجارها الأولي وإدخال العالم في العصر النووي.

وبعد ثلاثة أيام، أقلعت طائرة أخرى من طراز B-29، تُدعى بوكسكار، من تينيان لإسقاط قنبلة ذرية على ناغازاكي، مما أسفر عن مقتل 46 ألف شخص في انفجارها الأولي.

سياج يغطي حفرة في نورث فيلد، تينيان، التي تم منها تحميل قنبلة ذرية على قاذفة قنابل من طراز B-29 لقصف هيروشيما في أغسطس/ آب 1945.

قصص تاريخية.. واستخدامات معاصرة

يُظهر طلب ميزانية السنة المالية 2024 للقوات الجوية أنه تم البحث عن 78 مليون دولار لمشاريع البناء في جزيرة تينيان.

يعد مشروع الاستصلاح جزءًا من استراتيجية التوظيف القتالي السريع (ACE) التابعة للجيش الأمريكي، التي تقول وثيقة عقيدة القوات الجوية إنها "تحول العمليات من البنى التحتية المادية المركزية إلى شبكة من المواقع الأصغر والمتفرقة التي يمكن أن تعقد تخطيط الخصم وتوفر المزيد من الخيارات للعمليات المشتركة".

يتركز جزء كبير من القوة الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ على عدد قليل من القواعد الجوية الكبيرة، مثل قاعدة أندرسن الجوية في غوام أو قاعدة كادينا الجوية في جزيرة أوكيناوا اليابانية.

يمكن للهجوم على تلك القواعد أن يشل قدرة الجيش الأمريكي على الرد على الخصم إذا تركزت الكثير من القوة الجوية الأمريكية هناك.

ومع قيام الصين، الدولة التي يعتبرها البنتاغون "التهديد المتسارع"، بتطوير قواتها الصاروخية، تبحث القوات الجوية عن أماكن لتوزيع أسطولها لجعل استهدافه أكثر صعوبة.

وفقًا لورقة بحثية صدرت عام 2022 من الجامعة الجوية التابعة للقوات الجوية، "تساعد استراتيجية التوظيف القتالي السريع في تخفيف التهديدات (الصينية) عن طريق تشتيت القوات في جميع أنحاء المسرح باستخدام تكوينات قاعدة المحور والشعاع، مما يوفر عدم القدرة على التنبؤ بالخدمة ويتطلب من جيش التحرير الشعبي إنفاق المزيد من الصواريخ على الحد من تأثيرات القوة الجوية للقوات الأمريكية".

وقال ويلسباخ للصحيفة: "إنك تخلق مشكلة في الاستهداف، وقد تتلقى في الواقع بعض الضربات، ولكن لا يزال لديك رجحان لقواتك التي لا تزال تحقق تأثيرًا".

وقامت القوات الجوية الأمريكية بالفعل بممارسة مفهوم استراتيجية التوظيف القتالي السريع على تينيان، بما في ذلك تشغيل مقاتلات الشبح F-22 خارج مطارها الدولي خلال تمرين أغيل ريبرير في مارس/ آذار.

وقال بيان للقوات الجوية: "لقد وفر المطار بيئة يمكن فيها للطائرات المقاتلة الأمريكية أن تعتمد فقط على الإمدادات التي تحملها بنفسها أو التي يمكن نقلها في طائرات النقل من طراز C-17 مع إظهار أنها "جاهزة وقادرة على العمل في بيئة قتالية ومتدهورة ومحدودة من الناحية التشغيلية".

وعملت طائرات إف-22 أيضًا من غوام، على بعد 200 كيلومتر (125 ميلاً) إلى الجنوب من تينيان، أثناء عملية Agile Reaper.