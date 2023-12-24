نشر الأحد ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- تُعد فرنسا وألمانيا والنمسا من بين العديد من الدول الأوروبية، التي تعمل على زيادة عمليات التفتيش الأمنية وحماية الكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد، وسط مخاوف بشأن تهديد الإرهاب.

وأصدر وزير الداخلية الفرنسي، غيرالد دارمانين، تعليمات للشرطة والدرك بزيادة تواجدهم في الكنائس في جميع أنحاء البلاد "لحماية المؤمنين المسيحيين الذين سيتجمعون لاحتفالات عيد الميلاد هذا المساء وصباح الغد"، حسبما قال، الأحد، على منصة إكس، تويتر سابقًا.

وفي ألمانيا المجاورة، كثّفت السلطات أيضًا جهودها الأمنية.

وقال رئيس شرطة كولونيا، مايكل إيسر، في بيان السبت: "ستبذل (الشرطة) كل ما في وسعها الليلة لضمان سلامة زوار الكاتدرائية عشية عيد الميلاد"، مضيفًا أن جميع زوار الكاتدرائية الشهيرة بالمدينة سيخضعون لفحص أمني عند الدخول".

وحسب البيان، فتشت الشرطة الكاتدرائية باستخدام الكلاب البوليسية، ليلة السبت، بعد تقرير يفيد بأن الجماعات الإسلامية تخطط لهجوم على الكنيسة، إما ليلة عيد الميلاد أو رأس السنة الجديدة.

ونصحت الشرطة الزائرين بعدم حمل أي حقائب معهم لتجنب التأخير عند التفتيش الأمني.

وقالت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا، في بيان، السبت، إن الشرطة عززت من تواجدها الأمني في المناسبات المسيحية بمناسبة عيد الميلاد أيضا، بسبب "تزايد الخطر في النمسا خلال عطلة عيد الميلاد".

وجاء في البيان: "بينما تدعو الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا إلى شن هجمات على الفعاليات المسيحية، خاصة في 24 ديسمبر/كانون الأول، عززت السلطات الأمنية من إجراءات الحماية في الأماكن العامة في فيينا والمقاطعات الفيدرالية".

طبيعة التهديدات غير واضحة، لكن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر، من أنه مع استمرار الحرب بين إسرائيل غزة، هناك "خطر كبير" لوقوع هجمات.

وفي الأسبوع الماضي، ألقت السلطات الألمانية والهولندية القبض على أربعة أعضاء مزعومين في حركة حماس، يشتبه في قيامهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية.