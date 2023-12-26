أوكرانيا تزعم: دمرنا سفينة إنزال حربية روسية في شبه جزيرة القرم

نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

صورة تظهر انفجار بسبب حريق في منطقة كيروفسكي في شبه جزيرة القرم في 19 يوليو/تموز 2023.

(CNN)-- قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميولا أوليشوك، الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت ضربة جوية على سفينة إنزال روسية في مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى تدميرها.

وشكر أوليشوك أفراد القوات الجوية المشاركين في "تدمير سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك"، وذلك في برقية نشرها على "تيليغرام".

وقال أوليشوك إن السفينة كانت تحمل طائرات شاهد الهجومية بدون طيار.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.

وأقر رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا، سيرغي أكسيونوف، في بيان بوقوع "هجوم معاد في منطقة فيودوسيا"، وقال إن "التفجير توقف وتم تحديد موقع الحريق".