نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان لوزير الخارجية البولندي، الجمعة، إن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع بولندا بعدما دخل صاروخ مجالها الجوي بشكل مؤقت.

وأعلن رئيس الأركان العامة البولندي، فيسلاف كوكولا، الجمعة، أن "كل المؤشرات" تشير إلى أن الجسم المحمول جوا الذي طار عبر المجال الجوي البولندي، الجمعة، كان صاروخا روسيا.

وقالت وكالة الأنباء البولندية الرسمية PAP إنه وفقا لرئيس الأركان كوكولا، فإن كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيا دخل المجال الجوي البولندي ثم غادره.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن سوليفان أكد "تضامن الولايات المتحدة مع بولندا، حليفتنا الوثيقة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الوقت الذي تتعامل فيه مع تقارير عن دخول صاروخ إلى المجال الجوي البولندي بشكل مؤقت".

وتعهد سوليفان "بالمساعدة الفنية حسب الحاجة، وأكد لنظيره البولندي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يتابع هذه القضية عن كثب".

وقال الجيش البولندي إنه في الساعات الأولى من صباح الجمعة: دخل "جسم مجهول الهوية" جوا المجال الجوي البولندي من الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت قيادة العمليات البولندية أنه "منذ لحظة عبور الجسم الحدود حتى اختفاء الإشارة، رصدته رادارات نظام الدفاع الجوي في البلاد".