الصين تعين وزيرا جديدا للدفاع بعد إقالة لي شانغ في أكتوبر 2023

نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الهيئة العليا للسلطة التشريعية الصينية عينت دونغ جون وزيرا جديدا للدفاع، الجمعة.

وجاء تعيين الوزير بعد اختتام الجلسة السابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، في قاعة الشعب الكبرى، في العاصمة بكين.

وأصبح دونغ القائد الأعلى للبحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2021. والاثنين، تم تعيين خليفته هو تشونغ مينغ في هذا المنصب، خلال حفل ترقيته إلى رتبة أميرال.

ومنذ عام 2017 حتى عام 2021، كان دونغ نائب قائد الجبهة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي، التي تشرف على العمليات في بحر الصين الجنوبي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أُقيل وزير الدفاع الصيني السابق، لي شانغ فو من منصبه، بعد شهرين من اختفائه عن الرأي العام.