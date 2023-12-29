نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية لشبكة CNN، الجمعة، إن روسيا شنت أكبر موجة من الهجمات الصاروخية والجوية على أوكرانيا منذ بداية الغزو الشامل.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت "كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها" في الموجة الهائلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها، الجمعة، ضد أهداف متعددة في جميع أنحاء البلاد.

وكتب زيلينسكي في برقية على تيليغرام: "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها"، وشملت صواريخ كينغال، وصواريخ إس-300، وصواريخ كروز، وطائرات بدون طيار، وأطلقت القاذفات الاستراتيجية صواريخ X-101/X-505".

وقال أوليكسي كوليبا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على منصة "إكس": "في المجمل، قُتل 31 شخصًا وأُصيب أكثر من 120 آخرين"، بسبب الهجمات الروسية.

واستهدف صاروخ كروز روسي منطقة سكنية في مدينة سميلا شمال أوكرانيا، بحسب السلطات المحلية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن فيكتور كوبزيستي، أحد أشهر لاعبي ومدربي كرة السلة في البلاد قُتل في الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة لفيف.

وذكر الاتحاد الوطني لكرة السلة، أن فيكتور لعب لأوكرانيا مرتين في البطولات الأوروبية، وأصبح مدربا رائدا وفاز مرتين بالبطولة الوطنية الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن روسيا استخدمت نحو 158 قطعة سلاح لشن أكبر موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في أوكرانيا منذ بداية غزوها الشامل للبلاد قبل نحو عامين.

وأشارت الوزارة إلى أن مركزًا للتسوق ومباني سكنية ومحطة مترو كانت من بين الأماكن التي تعرضت للقصف.

وفي وقت لاحق، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن هجوما صاروخيا روسيا آخر يجري حاليا، وأضافت أنه تم رصد إطلاق صاروخ من منطقة كورسك الروسية باتجاه منطقة سومي الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي، جوب بايدن إن الهجوم الجوي الروسي على أوكرانيا، دليل على أن نوايا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في البلاد لم تتغير.

وأضاف بايدن في بيان أن الهجوم "تذكير صارخ للعالم بأنه بعد ما يقرب من عامين من هذه الحرب المدمرة، لم يتغير هدف بوتين، فهو يسعى إلى طمس أوكرانيا وإخضاع شعبها، ويجب إيقافه".