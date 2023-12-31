نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلنت ملكة الدنمارك، مارغريت الثانية، الأحد، أنها ستتنازل عن منصبها في 14 يناير/ كانون الثاني 2024، على أن يخلفها في العرش ولي العهد الأمير فريدريك.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي، بعد أن أصدرت الملكة إعلانها الخاص: "قررت صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية التنازل عن العرش".

وقال البيان إنه "في 14 يناير 2024، عندما تتنازل الملكة عن العرش، سيتولى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير فريدريك العرش، بلقب صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر".

وبعد اجتماع في مجلس الدولة، سيعلن رئيس الوزراء تغيير العرش في قلعة كريستيانسبورغ.

وأضاف البيان أن "الملكة مارغريت الثانية تولت العرش في 14 كانون الثاني/يناير 1972، بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع".

وبعد تنازلها عن العرش، ستستمر الملكة في الحصول على لقب جلالة الملكة.