رومانيا وبلغاريا ترحبان بقرار الاتحاد الأوروبي توسيع منطقة الشنغن

نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- رحبت رومانيا وبلغاريا بقرار المجلس الأوروبي الصادر بالإجماع، السبت، بشأن توسيع منطقة الشنغن لتشمل البلدين.

وقالت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، على منصة إكس (تويتر سابقًا)، إنها "نتيجة مهمة لمواطني رومانيا. شكرنا لجميع شركاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على الدعم. تظل رومانيا ملتزمة بمنطقة شنغن قوية وآمنة".

وردد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، تصريحات أودوبيسكو، قائلا على منصة إكس، إنها "خطوة مهمة لصالح الشعب الروماني".

وفي الوقت نفسه، نشرت وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، على موقع إكس أن "اليوم أصبح شنغن أقوى مع بلغاريا ورومانيا".

في الوقت الحالي، تضمن منطقة الشنغن السفر غير المقيد داخل أراضي 26 دولة (منها 22 دولة في الاتحاد الأوروبي)، وتضم أكثر من 400 مليون مواطن.