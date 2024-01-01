(CNN)-- تبادل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والزعيم الصيني، شي جين بينغ رسائل التهنئة، الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ونقلت وكالة "شينخوا" عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله للرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة التهنئة التي بعث بها، الاثنين، إن العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة "مرت بلحظات صعبة" لكنها "تمضي قدما ككل".

وأضاف شي أن "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هو الطريق الصحيح للولايات المتحدة والصين للتوافق كدولتين كبيرتين، ويجب أن يصبح اتجاه الجهود المشتركة من كلا الجانبين في العصر الجديد".

وأكد شي أنه يجب على الجانبين التنفيذ الجاد للإجماع المهم والنتائج التي تم التوصل إليها في اجتماعهما في سان فرانسيسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الثنائية مع "إجراءات ملموسة".