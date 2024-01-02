5 توقعات للعالم في 2024.. حرب ونزاعات وجمود وذكاء وانتخابات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع دخولنا عام 2024، قد يبدو ما ينتظرنا على الساحة العالمية أكثر غموضا مما كان عليه منذ سنوات.

وللمساعدة على تصور ذلك، إليك بعض المواضيع الرئيسية التي يجب متابعتها.

1- الحرب بين إسرائيل وحماس تنذر بالامتداد

يبدأ العام الجديد بتوسيع إسرائيل هجومها إلى داخل قطاع غزة ردًا على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

تتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للحد من مدة وشدة حربها وسط احتجاجات عالمية على محاصرة سكان غزة في خطر مميت، دون إمدادات حيوية أو إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، مع انتشار المرض عبر المخيمات الإنسانية المزدحمة. ورغم ذلك، ضاعفت إسرائيل جهودها وتعهدت بأن حربها على حماس سوف تستمر لعدة أشهر.

إن خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط يتصاعد.

هناك مواجهات متزايدة عبر الحدود بين حزب الله المدعوم من إيران والجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

أصبحت الهجمات بالوكالة التي تشنها الفصائل المدعومة من إيران في العراق - مثل الهجوم الأخير على السفارة الأمريكية في بغداد - أكثر جرأة وأكثر شيوعا. كما أن المزيد من الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على طرق الشحن العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

هناك أيضًا خطر من الجماعات المتطرفة الأخرى في المنطقة. وغني عن القول إن أي تطبيع رسمي للعلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهو الاتفاق الذي بدا قريبًا قبل 7 أكتوبر، أصبح الآن غير مطروح على الطاولة.

لقد أدى دعم الولايات المتحدة المبكر الذي لا لبس فيه للهجمات الإسرائيلية على غزة إلى الإضرار بالصورة التي تقدمها كضامن لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي ضربة لسمعتها من غير المرجح أن تتعافى منها واشنطن في الأمد القريب، على الرغم من التحول الحاسم في لهجتها.

ومع بدء عام 2024، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يعملوا على إيجاد توازن بين الانتقام وردع الهجمات بالوكالة، مع إبقاء استجاباتهم تحت الحد الذي من شأنه أن يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا.

2- الجمود مع دخول الصراع الروسي الأوكراني عامه الثالث

في شهر فبراير/شباط، سوف يدخل غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا عامه الثالث.

ولا تظهر روسيا ولا أوكرانيا أي علامة على تحقيق النصر أو الرغبة في التنازل عن أهدافهما المتعارضة. إن أوكرانيا تناضل من أجل بقائها وسلامة أراضيها وسيادتها، في حين أن روسيا عازمة على ما تسميه "نزع النازية" وتجريد أوكرانيا من السلاح، ومنع طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وغيره من الكيانات الغربية. لقد تم رفض التأطير الروسي لغزوها غير المبرر على أنه "إزالة النازية" من قبل المؤرخين والمراقبين السياسيين.

بوتين يبدأ العام بثقة أكبر مما كان عليه في العام الماضي.

ولم يتمكن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في أوكرانيا في عام 2023 من استعادة الزخم الذي اكتسبته كييف بحلول نهاية عام 2022. ويتم تجديد مخزونات الحرب الروسية من قبل كل من إيران وكوريا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الأكبر في العالم من حيث المساحة تتمتع دائمًا بميزة عددية يمكن الاعتماد عليها من حيث القوات، على عكس أوكرانيا، التي ستعاني في 2024.

إن أوروبا محدودة فيما يتعلق بالذخيرة والمعدات العسكرية التي يمكن توريدها إلى أوكرانيا، مع استنفاد مخزونها. وتحققت أيضًا أسوأ مخاوف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حدوث تصدعات في الوحدة الغربية: فالانقسام السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا يعوق الآن تسليم المساعدات العسكرية والاقتصادية. أسفرت رحلة زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول إلى واشنطن عن تخصيص 200 مليون دولار - بدلاً من 61 مليار دولار كان يريدها - لشراء ذخائر جديدة لأن الجمهوريين في الكونغرس لن يتزحزحوا عن تغييرات سياسة الحدود التي طالبوا بها في المقابل.

وبعد أيام، منعت المجر حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) لأوكرانيا. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في إحباط الجهود العسكرية لأوكرانيا في العام المقبل، حيث ستعطي كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأولوية للقضايا المحلية قبل الانتخابات.

وقد تركز أوكرانيا بعد ذلك على النهج الدفاعي، وتدريب المجندين الجدد، والإنتاج الدفاعي. وستظل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014، بمثابة الجائزة الاستراتيجية التي تسعى أوكرانيا إلى استعادتها وتحدي الهيمنة الروسية على البحر الأسود.

ورغم أن أوكرانيا أصبحت الآن رسميًا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه من المرجح أن يستمر الدعم الخطابي والمؤسسي من قِبَل الحلفاء في التناقض مع دعمهم العسكري والمالي الفعلي في بعض الأحيان.

وبطبيعة الحال، يتوقف مستقبل هذا الصراع إلى حد كبير على من يتولى قيادة أكبر مصدر للمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، وهي الولايات المتحدة. وتفضل موسكو عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب للرئاسة.

3- مليارا شخص سيذهبون إلى صناديق الاقتراع

إن الانتخابات مهمة دائما، وقد تكون أكثر أهمية عندما يكون هناك عدد كبير من اللاعبين الرئيسيين على صناديق الاقتراع في لحظة من عدم الاستقرار العالمي. في عام 2024، سيذهب مليارا شخص إلى صناديق الاقتراع في عام حافل بالتصويت.

ومن المحتمل أن تشهد الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عودة ترامب إلى البيت الأبيض. يتفوق ترامب بشكل كبير على منافسيه الجمهوريين في ترشيح حزبهم، لكن حكم المحكمة العليا في كولورادو بأنه لا يستطيع الترشح في الولاية بسبب قضية التمرد عام 2021، والذي أعقبه قرار مماثل في ولاية ماين، قد ينذر بالعقبات التي سيواجهها.

ستعقد الهند أكبر انتخابات في العالم خلال شهري أبريل ومايو.

من المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي إلى جانب حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا، على فترة ولاية ثالثة من خلال سياسة شعبية ولكنها مثيرة للانقسام الديني. ورغم القضايا المتعلقة بالتضخم والقوة الشرائية، يتمتع مودي بدعم واسع النطاق بين الأغلبية الهندوسية في الهند. ويرى المنتقدون أن روح التأسيس العلمانية والديمقراطية في الهند أصبحت تتراجع وأن الأقليات تشعر بعدم الأمان.

ستذهب روسيا إلى صناديق الاقتراع في 17 مارس/آذار. ومع احتجاز زعيم المعارضة البارز أليكسي نافالني في مستعمرة نائية في سيبيريا والقمع الشامل لوسائل الإعلام المستقلة، لن تكون هناك أي مفاجآت هنا. ومع ذلك، فإن مستوى الإقبال سيكون كاشفا. إذا كانت الانتخابات الروسية تقدم مؤشرًا محدودًا لشعبية الحكومة، فإن انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات قد يزيد الضغوط على الكرملين وغزوه المتعثر لأوكرانيا. كما تجري الأنظمة الاستبدادية في بيلاروسيا وإيران انتخابات.

سوف تكون هناك نقطة ساخنة للانتخابات عندما تصوت تايوان بعد أقل من أسبوعين، وهو ما من شأنه أن يحدد المسار مع الصين في السنوات الأربع المقبلة. وإذا كان الفائز هو لاي تشينغ-تي عن الحزب التقدمي الديمقراطي، والذي كان في السابق مدافعًا متشددًا عن استقلال تايوان، فمن المتوقع أن تتدهور العلاقات مع بكين أو تظل مجمدة. ويعد مرشحو حزب الكومينتانغ وحزب الشعب التايواني المتنافسين بخلق احتكاك أقل مع الصين على الرغم من أن الأحزاب الثلاثة تعارض مبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي تتبناه بكين.

وفي مكان آخر، ولأول مرة منذ وصوله إلى السلطة قبل ثلاثة عقود من الزمن، يواجه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا خطرا حقيقيا بخسارة أغلبيته البرلمانية في انتخابات عام 2024. أدت البطالة والاقتصاد غير المستقر والجريمة إلى كسر هيمنة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي. زعيم الحزب والرئيس سيريل رامافوزا - الذي تولى منصبه في عام 2018 بعد أن أُجبر سلفه جاكوب زوما على ترك منصبه وسط فضائح - واجه هو نفسه لاحقًا أسئلة حول فساد مزعوم، وهو ما نفاه.

4. النزاعات الإقليمية

وكما تظهر الحروب في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، فإننا نقف عند نقطة انعطاف في الجغرافيا السياسية.

لقد كان هناك تحول حاسم بعيدًا عن الأحادية القطبية الأمريكية، مع استفادة الصين وروسيا من هذا التراجع. وتشهد محاور القوة الجيوسياسية إعادة ترتيب صفوفها بشكل فضفاض، حيث توجد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، والمحور المناهض للولايات المتحدة والذي يتألف من الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية من جهة أخرى. ويؤدي هذا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وأقل قابلية للتنبؤ بها، وبيئة عالمية أكثر خطورة وعدم يقين.

وسوف نستمر في رؤية هذا التحول، والذي قد يتفاقم بسبب مواقف دول عدم الانحياز وصعود الكتل التنافسية مثل مجموعة البريكس.

فالنزاعات الإقليمية والنزعات الانتقامية آخذة في الارتفاع. وكان استيلاء أذربيجان الخاطف على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها منذ فترة طويلة مجرد مثال واحد.

تواصل الهند والصين القتال حول وعسكرة أطول الحدود المتنازع عليها في العالم، والتي تفصل بينهما.

الاستخدام المتزايد لحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤدي إلى الشلل ويبعث على القليل من الثقة في قدرة هذه المؤسسات على الردع أو الاستجابة لعالم يشهد أكبر قدر من الصراع منذ الحرب العالمية الثانية.

كما يشير عجز صناع السياسات الإقليميين والدوليين عن التفاوض بشأن العودة السريعة إلى الحكم المدني بوجه موجة الانقلابات في إفريقيا إلى غياب العقوبات الفعّالة والقيادة.

وهذا من شأنه أن يزيد من خطر انتقال العدوى، ومن المحتمل أن تحذو دول أخرى حذوها، وخاصة مع تركيز اهتمام العالم على الشرق الأوسط، وبدرجة أقل، أوكرانيا.

5. الذكاء الاصطناعي يصل إلى سن الرشد

يبدو أن عام 2024 سيشهد توترًا بين النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي (AI) ومحاولات تنظيمه، من جانب المؤسسات الحاكمة التي تفتقر إلى الخبرة التقنية.

يعود تاريخ الذكاء الاصطناعي التوليدي - الذي يولد بيانات جديدة، مثل النصوص أو الصور أو التصميمات، من خلال التعلم من البيانات الموجودة - إلى خمسينيات القرن العشرين. لكننا الآن فقط نشهد هذا التحول حيث أصبحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع وتؤثر على جميع جوانب حياتنا.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟ تقدم هائل في توليد الصور والتصميم وتركيب الكلام والترجمة والأتمتة. ظهور مساعدي الذكاء الاصطناعي وتخصيص تفاعلاتك التقنية. بدلًا من أن تكون نماذج النص مثل ChatGPT، ونماذج توليد الصور مثل DALL-E 2، ونماذج الكلام منفصلة، سيتم دمجها للحصول على واجهة أكثر شمولية.

وكما نعلم، فإن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي يجلب أيضًا تحديات أخلاقية جديدة.

مع تقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي، أصبحت الأسئلة المتعلقة بالخصوصية والتحيز والمساءلة ذات صلة بشكل متزايد. كيف نضمن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تحترم حقوق الإنسان والحريات؟ كيف يمكننا مراقبة ومنع تدخل الذكاء الاصطناعي في العمليات الديمقراطية؟ كيف يمكننا التخفيف من خطر التحيز في عملية صنع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي؟ هذه ليست سوى بعض الأسئلة التي يجب على صناع السياسات والباحثين والمجتمع ككل أن يتعاملوا معها.

وتتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة بشكل متزايد قوة معالجة جديةــ وهو ما يعني تركيز الصناعة على الرقائق باهظة الثمن والحوسبة الكمومية. إن دمج الحوسبة الكمومية في الذكاء الاصطناعي سيعني أن النماذج يتم تدريبها بشكل أسرع مع قدرات معززة للتطور الذاتي.

ولا يستطيع خبراء الذكاء الاصطناعي حتى فهم المدى المستقبلي لهذه التكنولوجيا وآثارها ــ وهي فكرة مثيرة للقلق نظراً لوتيرة التغيير وتأثيره على البشرية. ولكن في إطار الأمور المفتوحة وغير المؤكدة، وحتى المتشائمة، هناك إمكانية حدوث تقدم مفاجئ وغير متوقع.