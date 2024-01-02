(CNN)-- شُوهدت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية، الثلاثاء، والنيران تشتعل فيها في مطار هانيدا بطوكيو، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة، في حين تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم.

وأظهرت اللقطات طائرة الركاب تتحرك ثم تشتعل فيها كرة نارية كبيرة.

ثم شُوهدت الطائرة بعد ذلك متوقفة مع فتح ممرات الطوارئ والركاب يركضون منها، بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 367 راكبًا وأفراد الطاقم البالغ عددهم 12 فردًا كانوا على متن الطائرة.

وأقلعت رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 من مطار نيو شيتوس في هوكايدو إلى مطار هانيدا بطوكيو، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة اصطدمت عند هبوطها بما يبدو أنها طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

ويأتي ذلك بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، الاثنين، إلى 30 شخصا على الأقل، وفقا لما أعلنت محافظة إيشيكاوا.