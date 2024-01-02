أوكرانيا تعلن عن هجوم روسي بصواريخ كينغال على كييف واندلاع عدة حرائق

(CNN)-- قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إن انفجارات وقعت في العاصمة الأوكرانية، بعدما أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، الثلاثاء، أن موجات متعددة من صواريخ كينغال الروسية أُطلقت على العاصمة الأوكرانية.

وكتب كليتشكو في برقية على "تيليغرام" الثلاثاء أن "ما لا يقل عن 10 أشخاص أُصيبوا في مبنى متعدد الطوابق في منطقة سولوميانسكي، عندما اندلع حريق بسبب هجوم صاروخي".

وأضاف: "سقطت شظية صاروخ في منطقة مفتوحة بحديقة في هولوسييفسكي، وسُمع دوي انفجارات في منطقة أوبولونسكي".

وقال كليتشكو في برقيته: "توجد حرائق في عدة مواقع في منطقة بوديلسكي. وكانت هناك إصابة بمنشأة للبنية التحتية الاجتماعية في منطقة سفياتوشينسكي، وفي منطقة بيشيرسكي، كانت هناك إصابة بسطح مبنى شاهق".

وأردف عمدة كييف: "لقد اشتعلت النيران في مستودع في منطقة أوبولونسكي. واشتعلت النيران في سوبر ماركت بمنطقة ديسنيانسكي، في حين تعمل خدمات الطوارئ في كل مكان".

وفي وقت سابق، قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إن موجات متعددة من صواريخ كينغال الروسية أُطلقت على كييف.

وأكد عمدة كييف أن الكهرباء انقطعت عن المباني في عدة مناطق مع استمرار الغارات الجوية.

وكانت قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية ذكرت، مساء الاثنين، أنها أسقطت 51 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" الإيرانية خلال الليل، في هجمات استمرت 11 ساعة حتى الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، الاثنين.

ومن بين تلك الطائرات، 28 طائرة بدون طيار تم إسقاطها في منطقة أوديسا، و14 في ميكولايف، وخمس في فينيتسا، واثنتان في منطقة دنيبروبتروفسك، وواحدة في منطقة خيرسون، وواحدة في منطقة كيروفوهراد، بحسب قوات الدفاع الجنوبية الجوية الأوكرانية.