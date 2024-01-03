ماذا حدث؟.. فيديو حادث الطائرة اليابانية يشعل تفاعلا ويتصدر بحث غوغل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت مقاطع فيديو تظهر حادث اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا بطوكيو، وما أكدته هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية NHK، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال المسؤولون إن الطائرة اصطدمت بطائرة أخرى تابعة لخفر السواحل الياباني كانت متجهة للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال، وبشكل لا يصدق، تقول الخطوط الجوية اليابانية إن شخصًا واحدًا فقط على متن الطائرة أصيب بكدمات، لكن 13 شخصًا "طلبوا استشارة طبية".

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إنه كان هناك 3 من أفراد الطاقم في قمرة القيادة للرحلة إلى جانب 9 من أفراد طاقم الطائرة، وأنه كان على متن الطائرة 367 راكبًا، 359 شخصًا بالغًا و8 أطفال رضع، في حين قُتل خمسة أشخاص في داش 8 لخفر السواحل الياباني.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الركاب الذين كانوا داخل الطائرة وهم يوثقون ما يحدث من نوافذ الطائرة، حيث يمكن رؤية المحرك مشتعلًا ويمكن رؤية المحرك وهو يحتك بالأرض.

وبيّنت مذكرة صحفية صادرة عن شركة النقل: "تعطل نظام الإعلان على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية أثناء عملية الإخلاء" في أعقاب الحادث المميت مع طائرة خفر السواحل اليابانية يوم الثلاثاء.