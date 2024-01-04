(CNN)-- أنفقت الحكومة الصينية والكيانات التي تسيطر عليها الدولة، أكثر من 5.5 مليون دولار على العقارات المملوكة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أثناء وجوده في منصبه.

ويمثل هذا المبلغ أكبر إجمالي مدفوعات قدمتها أي دولة أجنبية معروفة حتى الآن، بحسب الوثائق المالية المذكورة في تقرير لمجلس النواب الأمريكي أصدره الديمقراطيون، الخميس.

وتشمل هذه المدفوعات مجتمعة ملايين الدولارات من سفارة الصين في الولايات المتحدة، ومن بنك صيني مملوك للدولة تتهمه وزارة العدل الأمريكية بمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات، وشركة نقل جوي صينية مملوكة للدولة. وحصل الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، على السجلات المحاسبية من شركة المحاسبة السابقة لترامب، Mazars USA.

وفي تقرير، قال الديمقراطيون في مجلس النواب إن الصين هي واحدة من 20 دولة سددت ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من إجمالي المدفوعات للشركات والممتلكات المملوكة لترامب، خلال فترة حكم الرئيس السابق في البيت الأبيض، بما في ذلك فنادقه في واشنطن العاصمة، ونيويورك، ولاس فيغاس.