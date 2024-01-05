سرقات سيارات كيا وهيونداي ترتفع 1000% بـ3 سنوات في أمريكا

هل نحن على بُعد عامين فقط من سيطرة السيارات ذاتية القيادة؟ خبير يوضح رأيه

(CNN)-- شهدت بعض طرازات سيارات هيونداي وكيا زيادة بمقدار 10 أضعاف في السرقات في السنوات الثلاث الماضية فقط، وهي زيادة كبيرة للغاية في أعقاب سلسلة من منشورات بوسائل التواصل الاجتماعي التي توضح للناس كيفية سرقة المركبات.

ارتفعت مطالبات التأمين ضد السرقة لسيارات هيونداي وكيا المعرضة للخطر بأكثر من 1000% بين النصف الأول من عام 2020 والنصف الأول من عام 2023، وفقًا لبيانات من معهد بيانات خسائر الطرق السريعة، وهي مجموعة صناعية تتتبع إحصاءات التأمين.

وفي النصف الأول من عام 2020، أبلغ عن سرقة ما يقرب من 1.6 من كل 1000 سيارة هيونداي وكيا مؤمنة. كان هذا هو نفسه تقريبًا بالنسبة لجميع أنواع السيارات الأخرى. ولكن بحلول النصف الأول من عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 11.2 لكل 1000. وفي الوقت نفسه، بقي معدل السرقة لجميع أنواع السيارات الأخرى على حاله تقريبًا.

خلال النصف الأول من عام 2023، كانت مطالبات السرقة لشركة هيونداي وكيا أيضًا أعلى بسبع مرات من السيارات بالشركات المصنعة الأخرى، وفقًا لمعهد بيانات خسائر الطرق السريعة " HLDI"

بعض موديلات هيونداي وكيا الأقدم التي تم تصنيعها بين عامي 2015 و2019 معرضة بشكل خاص للسرقة، فالإصدارات الأقل تكلفة من المركبات مثل Hyundai Santa Fe وTucson وKia Forte وSportage المجهزة بنظام التشغيل الجاهز - على عكس السيارات التي لا تتطلب سوى الضغط على الزر لبدء التشغيل - هي أكثر عرضة للسرقة بمقدار الضعف تقريبًا مثل المركبات الأخرى من نفس العمر.

تفتقر العديد من هذه المركبات إلى بعض التقنيات الأساسية لمنع سرقة السيارات، مثل أجهزة منع الحركة الإلكترونية، والتي كانت موجودة في معظم المركبات الأخرى حتى في تلك السنوات، وفقًا لـ HLDI.

وقال المتحدث باسم شركة كيا، جيمس بيل، بجزء من بيان مطول يوضح بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها شركة كيا: "تواصل كيا اتخاذ خطوات مهمة لدعم عملائنا ردًا على المجرمين الذين يستخدمون أساليب السرقة التي يتم الترويج لها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لسرقة أو محاولة سرقة نماذج معينة من المركبات".

وقالت هيونداي إنها أنشأت أيضًا مراكز خدمة مؤقتة في عدد من المدن الكبرى لتثبيت برامج مكافحة السرقة في المركبات.