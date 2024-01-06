(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن بأنه "تهديد حقيقي للديمقراطية"، وذلك ردا على ما قاله بايدن في خطاب ألقاه، الجمعة، عن أن ترامب "يمكن أن يدمر الديمقراطية الأمريكية".

وقال ترامب، لشبكة "فوكس نيوز": "بسبب عدم كفاءته الفادحة، يشكل جو بايدن تهديدا حقيقيا للديمقراطية".

وأضاف: "التمرد الوحيد هو التمرد الذي يحدث على حدودنا حيث يسمح لملايين الأشخاص من مناطق غير معروفة بغزو بلادنا بمستوى أسوأ بكثير حتى من الغزو العسكري".

وذكر ترامب، بحسب شبكة فوكس نيوز ديجيتال: "جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، فهو غير كفء، ومنحرف، وفي كثير من النواحي، إنه يدمر بلادنا كما لم يفعل أي شخص آخر من قبل، وهذا ليس الوقت المناسب لنا أن يكون لدينا رئيس معاق عقليا"، حسب قوله.

وكان بايدن قال في خطاب ألقاه في مستهل حملته لعام 2024 في ولاية بنسلفانيا عشية الذكرى الثالثة لهجوم 6 يناير/ كانون الثاني على مبنى الكابيتول، إن القيمة التي يضعها الأمريكيون للديمقراطية هي "السؤال الأكثر إلحاحا في عصرنا".

وأضاف جو بايدن أنه لن يسمح لدونالد ترامب وأنصاره بإجبار الولايات المتحدة على "الابتعاد عن الديمقراطية"، وذكر أن ترامب "مستعد للتضحية بديمقراطيتنا ووضع نفسه في السلطة".

وتابع بايدن أن محاولة ترامب إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعدم التحرك في 6 يناير "كانت من بين أسوأ حالات التقصير في أداء الواجب من قبل رئيس في التاريخ الأمريكي"، وقال: "تخيل لو أنه خرج وقال توقف ومع ذلك، لم يفعل ترامب شيئا".

وقال جو بايدن إن الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024 تدور حول الديمقراطية الأمريكية.