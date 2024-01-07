نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- قال مسؤول في البيت الأبيض، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع وزير الدفاع لويد أوستن خلال اتصال هاتفي، السبت.

ووصف المسؤول الحديث بينهما بأنه كان "وديا"، وأضاف أن "الرئيس لديه ثقة كاملة في الوزير أوستن ويتطلع إلى عودته إلى البنتاغون".

وكان مصدر كشف، لشبكة CNN، أن الرئيس بايدن "لم يكن على علم لعدة أيام" بأن وزير الدفاع لويد أوستن تم نقله إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أبلغ بايدن في نهاية المطاف في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، بعد وقت قصير من علم سوليفان نفسه أن أوستن تم نقله إلى المستشفى.

كان أوستن نقل إلى المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة بسبب مضاعفات عملية جراحية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دخوله المستشفى يوم الجمعة، فيما أصدر أوستن بيانه الأول، السبت، بعد 5 أيام من دخوله المستشفى، قائلا إنه كان بإمكانه القيام بـ"عمل أفضل" لإخطار الجمهور.

ولم يقدم أي تفاصيل حول حالته، ولم يذكر بالضبط سبب دخوله إلى المستشفي، وحتى مساء السبت، ظل في المستشفى، وفقا لمسؤول دفاعي.

وفي مساء السبت، شكر أوستن الموظفين "المذهلين" في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني على الرعاية التي تلقاها، وقال إنه "في حالة تحسن"، ويتطلع إلى العودة إلى البنتاغون، واعترف بـ"مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية"، وقال "سألتزم بالقيام بعمل أفضل" لكنه لم يعتذر عن عدم إخطار الجمهور أو الصحافة في الوقت المناسب، عادة ما يقوم كبار المسؤولين الإداريين والعسكريين الذين يدخلون المستشفى بإصدار بيان في غضون 24 ساعة.

وقال كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إنهم "صدموا" عندما علموا بدخول أوستن إلى المستشفى والتأخير في إبلاغ البيت الأبيض، وسيطرت مشاعر القلق بشأن سلامة أوستن، الذي يحظى بشعبية كبيرة داخل البيت الأبيض.

ومع ذلك، اعترف المسؤولون بأن "الوضع كان غير عادي إلى حد كبير، وفوجئوا بالتأخير في إبلاغ الرئيس والقيادة العليا لمجلس الأمن القومي".

وقال مسؤولان أمريكيان إن نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس تولت بشكل دوري مهام وزير الدفاع أثناء دخول أوستن إلى المستشفى.

واستأنف وزير الدفاع الأمريكي منذ ذلك الحين القيام بواجباته الكاملة.

ولم يتم إخطار لجان الرقابة في الكونغرس بدخول أوستن إلى المستشفى حتى ليلة الجمعة، وفقا لـ3 مساعدين في الكونغرس مطلعين على الأمر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، مساء الجمعة، إن أوستن "يتعافى بشكل جيد".

يذكر أن شبكة NBC وموقع بوليتيكو كانا أول من أورد بعض التفاصيل.