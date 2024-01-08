(CNN) -- قالت الصين، الاثنين، إنها اعتقلت مواطنا أجنبيا كان رئيسا لشركة استشارية خارجية بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة.

وقالت وكالة التجسس المدنية الصينية في وزارة أمن الدولة (MSS)، في بيان، إنها اعتقلت شخصًا يدعى هوانغ يعمل مع المخابرات البريطانية MI6 بينما كان يقود شركة استشارية أجنبية.

ولم تذكر الوكالة اسم هوانغ بالكامل أو جنسيته أو جنسه، ولم تحدد الشركة التي يعمل أو تعمل بها.

ووفقاً لوزارة الأمن الصينية، بدأ هوانغ العمل مع المخابرات البريطانية في عام 2015 في قضايا استخباراتية، حيث وجهت الوكالة البريطانية هوانغ للسفر إلى الصين عدة مرات لجمع المعلومات وتحديد الأصول المحتملة لها، حسبما ذكرت الوزارة.

وأضافت الوكالة أن الاستخبارات البريطانية زودت هوانغ بالتدريب، بالإضافة إلى معدات تجسس احترافية لتبادل المعلومات الاستخبارية والاتصالات.

وخلال إجراء الصين تحقيقاتها، تم السماح بالزيارات القنصلية لهوانغ من جانب بلده أو بلدها حسبما يقتضي القانون. وحاولت CNN التواصل مع السفارة البريطانية في بكين ووزارة الخارجية البريطانية للحصول على تعليق.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن شرعت الصين في حملة استمرت شهوراً على شركات الاستشارات الدولية.