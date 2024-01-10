(CNN)-- قام رجال ملثمون ومسلحون بمقاطعة البث التلفزيوني المباشر في الإكوادور، الثلاثاء، حيث كانت الشبكة التي مقرها غواياكيل تبث على الهواء وسط موجة من عمليات الاختطاف والعنف في البلاد بعد أن أعلن الرئيس حالة الطوارئ.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للحادث الذي وقع في تلفزيون TC المملوك للدولة، أن الرجال الملثمين أجبروا الموظفين على النزول إلى أرضية الاستوديو، بينما سُمعت طلقات نارية وصراخ في الخلفية. إشارة البث المباشر معطلة حاليًا.

وقالت الشرطة الوطنية في الإكوادور على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن "وحدات متخصصة" استجابت لحالة الطوارئ في المحطة التلفزيونية.

وهزت البلاد عدة انفجارات وعمليات اختطاف واضطرابات في السجون، بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ على مستوى البلاد، الاثنين، بعد هروب زعيم العصابة البارز أدولفو "فيتو" ماسياس من سجن في غواياكيل.

وسيكون العنف المتصاعد بمثابة اختبار للرئيس الجديد، الذي فاز في جولة الإعادة العام الماضي بوعود بمعالجة الجريمة المتزايدة.

يرجع تدهور الوضع الأمني في البلاد إلى حد كبير إلى المنظمات الإجرامية المتنافسة، التي كانت تقوم بأعمال عنف وحشية وعلنية في كثير من الأحيان في شوارع وسجون البلاد، في معركتها للسيطرة على طرق تهريب المخدرات.

وعلى الجانب السياسي، تعقد الجمعية الوطنية في الإكوادور اجتماعًا طارئا لاتخاذ "إجراءات ملموسة في مواجهة الاضطرابات الوطنية والأعمال المتعددة التي تهدد السلام العام".

وقالت الحكومة، الأحد، إن البحث عن أدولفو ماسياس، المعروف باسمه المستعار "فيتو"، مستمر حيث تم نشر أكثر من 3000 من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة للعثور عليه. وقالت سلطات الإكوادور إنها لم تحدد بعد الوقت والتاريخ المحددين لفرار ماسياس من السجن.

ماسياس هو زعيم عصابة لوس تشونيروس، إحدى العصابات الأكثر رعبًا في الإكوادور، التي تم ربطها بتهريب المخدرات عن طريق البحر إلى المكسيك والولايات المتحدة بالتنسيق مع كارتل سينالوا المكسيكي وجبهة أوليفر سينيستيرا في كولومبيا، وفقا لمركز أبحاث "إنسايت كرايم".

تم سجن ماسياس بعد إدانته بتهريب المخدرات. وقبل اغتياله، قال المرشح الرئاسي الإكوادوري الراحل فرناندو فيلافيسينسيو في يوليو/تموز الماضي إنه تلقى تهديدات من ماسياس.