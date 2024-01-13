رأي: نقطة تحول في أوكرانيا.. كيف يمكن أن تبدو الحرب في عام 2024؟

هذا المقال بقلم مايكل بوسيوركيو محلل للشؤون العالمية. وهو أحد كبار زملاء المجلس الأطلسي والمتحدث الرسمي السابق باسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظره ولا تعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.

في السادس من كانون الثاني (يناير)، تحدى عشرات الأشخاص في مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية درجات الحرارة في فصل الشتاء وقفزوا إلى البحر الأسود كجزء من عطلة عيد الغطاس المسيحية - إحياءً لذكرى معمودية المسيح.

وكان لحدث هذا العام أهمية إضافية. كانت هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها الأمة التي مزقتها الحرب بالعيد المسيحي وفقًا للتقويم الغريغوري (في 6 يناير) بدلاً من التقويم اليولياني (في 19 يناير).

في العام الماضي، أصدرت أوكرانيا تشريعاً يحول احتفالاتها بعيد الميلاد بما يتماشى مع العديد من التواريخ الغربية ــ وهي خطوة لمزيد من النأي بنفسها عن التقاليد الشائعة في روسيا.

لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية على وجه الخصوص، كان من المستحيل تقريباً أن ينأى المرء بنفسه عن الوجود الروسي الذي يلوح في الأفق، مع تساقط وابل كثيف من الصواريخ والطائرات بدون طيار على العديد من المدن الأوكرانية، بما في ذلك أوديسا.

مع اقتراب عام 2023 من نهايته، شنت روسيا أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية غزوها واسع النطاق. وأعقب ذلك وابل آخر على نطاق مماثل تقريبًا بعد أيام قليلة.

إن كثافة وتواتر الهجمات - على خلفية التقارير التي تفيد بأن الهجوم المضاد الأوكراني يتعثر وأن الداعمين الغربيين لأوكرانيا يحجبون المليارات من التمويل - يمثل نقطة تحول رئيسية في الحرب.

وكان هذا، إلى جانب التحول الهائل في الاهتمام العالمي نحو الحرب بين إسرائيل وحماس، سبباً في إثارة قلق الأوكرانيين بشكل مبرر.

وللمرة الأولى منذ الغزو الروسي واسع النطاق، أصبح حتى الأكثر معرفة بالقتال وخوض المعارك يعربون الآن عن قلقهم، وخاصة بعد القصف الروسي الثاني في العام الجديد.

وقالت لي أولها رادكيفيتش، وهي صديقة وزميلة سابقة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوديسا: "كان ذلك الصباح فظيعًا. لم تكن الطائرات بدون طيار فقط، بل الصواريخ أيضًا.. عندها يصبح الأمر خطيرًا حقًا لأننا لم نكن نعرف عدد صواريخ الباتريوت المتبقية لدينا لإسقاط الصواريخ الروسية".

وأضافت: "نحن نتحدث هنا عن حياة البشر والجميع يدرك أنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعمنا فإن تلك الهجمات ستصبح أكثر تكرارا وأكثر خطورة". وتابعت "الناس متعبون جدًا هذه الأيام. يمكنك أن ترى التعب أكثر فأكثر. إلى متى يمكن للإنسان أن يعيش في مثل هذه البيئة؟

وحتى بينما كانت رادكيفيتش تتناول العشاء مع أصدقائها في ليلة رأس السنة الجديدة في محاولة يائسة لمحاولة نسيان الحرب، حلقت طائرة روسية بدون طيار حول الحي الذي يعيشون فيه.

كان هناك وقت تكهن فيه خبراء الأمن بأن مخزون روسيا من الأسلحة كان على وشك النفاد. لكن يبدو أن الكرملين تمكن من إعادة الإمداد، ويقال الآن إنه يستخدم صواريخ باليستية قصيرة المدى في أوكرانيا تنتجها حليفته كوريا الشمالية.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن إمدادات الطائرات بدون طيار من إيران لا حدود لها تقريبًا، وسط تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن إيران نقلت التكنولوجيا لإنتاج المزيد من الطائرات بدون طيار في روسيا وخلق مخزون جديد "أكبر بكثير" من المخزونات السابقة.

التعبئة: قضية ساخنة يصعب التعامل معها

ومع اقتراب الغزو الروسي الشامل من عامين، ومع عدم وجود نهاية له في المستقبل القريب، فإن قادة أوكرانيا لديهم المزيد ليطلبوه من مواطنيهم.

ومن المتوقع أن يقر البرلمان تشريع تعبئة جديدا قد يؤدي إلى جلب ما يصل إلى 500 ألف رجل إضافي إلى المعركة.

وقال الرئيس فلودومير زيلينسكي، الذي بدا أنه يناور لينأى بنفسه عن هذا العمل المثير للجدل، إن هذا الإجراء ضروري للتخفيف عن أولئك الذين قاتلوا على الخطوط الأمامية لعدة أشهر. وفي خطوة سياسية صارخة، ألقى المسؤولية على عاتق كبار القادة العسكريين، وخاصة القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني، الذي يُنظر إليه أيضًا على أنه منافس سياسي محتمل، لشرح الأساس المنطقي لهذا الأمر للجمهور.

واقترح زيلينسكي أيضًا تخفيض الحد الأدنى لسن التجنيد إلى 25 عامًا من 27 عامًا حاليًا.

إن العبث بالتعبئة هو قضية سياسية ساخنة لا يجرؤ سوى القليل من القادة على لمسها. وحتى الرئيس فلاديمير بوتين انتظر عدة أشهر قبل التوقيع على أول تعبئة لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

في حين أنه من المستحيل تحديد رقم دقيق لخسائر الحرب الأوكرانية، يمكن لأي شخص يزور الجزء العسكري من مقبرة ليتشاكيف في لفيف أن يرى أنها توسعت إلى أقصى طاقتها تقريبًا.

حرب دارت على عدة جبهات

هذه حرب يتم خوضها على جبهات عديدة. في زيارتي لكييف قبل عيد الميلاد، رأيت تباطؤاً واضحاً في النشاط الاقتصادي، وأصبح من المستحيل الآن تجاهل ندوب الحرب المنتشرة.

بعد لحظات من خروجهم من محطة القطار المركزية، يواجه الركاب وجهاً لوجه واجهة مبنى إداري طويل تضرر بشدة من الانفجارات. في مطعم "لو كوزموبوليتي" الصغير بوسط المدينة الذي كان يرتاده المغتربون، لم يكن لدى نادلة وحيدة سوى طاولتين فقط لخدمتهما. قالت لي: "الناس يزدادون فقراً، والأمر يزداد سوءاً كل شهر".

ومع المخاوف من توقف حزمتي مساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بقيمة 61 مليار دولار و52 مليار دولار على التوالي، بسبب المشاحنات السياسية، تحول المزاج العام في مختلف أنحاء أوكرانيا إلى الكآبة بشكل مفهوم.

الساعة تدق بصوت أعلى من أي وقت مضى. تعاني أوكرانيا من عجز هائل في الميزانية، وهناك تقارير تفيد بأنه في شهر فبراير المقبل، لن تكون قادرة على دفع أجور القطاع العام.

أرباح من الأصول الروسية المجمدة في الخارج؟

ولكن هناك مجال واحد على الأقل حيث يمكن لأوكرانيا أن تشعر بالأمل: الأصول الروسية. حققت أوكرانيا فوزاً كبيراً الأسبوع الماضي عندما وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على شركة ألروسا، أكبر منتج للماس في روسيا، ورئيسها التنفيذي. وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركة، التي تمثل 90% من إنتاج الماس في روسيا، "تشكل جزءًا مهمًا من القطاع الاقتصادي الذي يوفر إيرادات كبيرة للحكومة".

ويبلغ إجمالي صادرات روسيا من الماس نحو 4.4 مليار دولار سنويا، منها 1.6 مليار دولار واردات إلى الاتحاد الأوروبي. وقد يؤدي ذلك إلى إحداث فجوة كبيرة في تمويل آلة بوتين الحربية.

ومن الممكن أن تحصل أوكرانيا قريباً على أرباح من الأصول الروسية المجمدة في الخارج والتي تقدر بمئات المليارات، بدءاً بعائدات الضرائب التي تجمعها بلجيكا، حيث يُحتفظ بالقسم الأكبر من الأصول السيادية الروسية المجمدة. وسيكون تحصيل الضرائب المقدر بنحو 2.4 مليار دولار بمثابة إضافة ضخمة للدفاتر المحاسبية لإعادة الإعمار أو سد فجوة ميزانية كييف.

وتعمل الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون بجد على الأصول المتبقية المجمدة في أماكن أخرى. ومن الممكن أن يتم تطوير خارطة طريق، بقيادة الولايات المتحدة، قبل حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الشامل في منتصف شهر فبراير/شباط.

ومع ذلك، في نهاية المطاف، قد يقع على عاتق الشعب الأوكراني نفسه مسؤولية منع بوتين من تحقيق هدفه المتمثل في تدمير الدولة الأوكرانية بالكامل. عندما أسمع عن قيام أوكرانيا بمضاعفة إنتاجها العسكري المحلي ثلاث مرات في عام 2023 وصناعة طائرات بدون طيار متقدمة على ما يبدو من لا شيء، فإن ذلك يعطيني الأمل في أن أوكرانيا، مع أو بدون مساعدة غربية مكثفة، سوف تتمكن من التغلب على روسيا.

كلما بدا ذلك وكأنه خيال بعيد المنال، أحاول أن أذكر نفسي بما قالته لي عضو البرلمان ورئيسة حزب هولوس كيرا روديك، التي تعرضت شقتها في كييف لأضرار بالغة في الثاني من يناير/كانون الثاني بسبب هجوم روسي: "لقد رأيت الكثير من الحب والدعم، والأشخاص الذين يعملون معًا، وهو ما لا أشهده عادةً. لذا، في كل مرة يقول أحدهم إننا مرهقون- أقول بالطبع الحرب ترهقك".

وأضافت: "لكن هل لدينا القدرة على القتال أكثر والوقوف مع بعضنا البعض؟ بكل تأكيد نعم."