لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- يتدفق زعماء العالم إلى دافوس هذا الأسبوع للتحدث عن المشاكل الأكثر إلحاحاً التي يواجهها كوكب الأرض.

إن حربين كبيرتين، وأزمة شحن، وهجمات إلكترونية على مؤسسات الدول، وأدلة أكثر إثارة للقلق على حالة الطوارئ المناخية، تعني أنه لا يوجد نقص في نقاط الحوار.

ولكن تحويل الأفكار إلى أفعال عندما تكون الحكومات مدينة بمبلغ غير مسبوق قدره 88.1 تريليون دولار ــ أي ما يعادل الناتج الاقتصادي السنوي العالمي تقريبا ــ سيكون أمرا صعبا.

وانفجر الدين العام خلال الوباء، ومن المرجح أن يحطم الاقتراض الجديد هذا العام الأرقام القياسية في العديد من الاقتصادات الكبرى، مما يجعل الحكومات أقل قدرة على الاستجابة للصدمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.

وحتى في غياب أزمة جديدة، فإن ارتفاع تكاليف خدمة الديون سوف يعيق الجهود الرامية إلى معالجة تغير المناخ ورعاية السكان المسنين. تعاني الخدمات العامة في العديد من البلدان من ضغوط شديدة بالفعل بعد التخفيضات المتعاقبة في الميزانية.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه مع تزايد أعباء الديون، قد تجد الحكومات نفسها غير قادرة على اقتراض المزيد لخدمة التزاماتها القائمة وتمويل الخدمات الأساسية بالقدر الكافي.

وقال مايكل سوندرز، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن الحكومة غير القادرة على تمويل ديونها "ستضطر إلى تنفيذ تخفيضات مفاجئة ومؤلمة" في الإنفاق أو زيادات ضريبية.

وقال لـCNN: "مثل هذه الحكومة قد تفتقر إلى الحيز المالي للاستجابة للصدمات السلبية المستقبلية، مما يمنع الدعم المالي عندما تشتد الحاجة إليه".

ولا يعتقد سوندرز، الذي يعمل الآن مستشارًا اقتصاديًا كبيرًا في شركة "أكسفورد إيكونوميكس" الاستشارية، أن الاقتصادات الغنية تقترب مما يعادل تقريبًا حد الائتمان الشخصي، ويشير إلى شهية المستثمرين المستمرة للديون الحكومية. ولكن هذا لا يعني أنه لن يتم اختبار الحد الأقصى بعد 10 أو 20 أو 30 عامًا من الآن.

اختبار الحد

تقدم المملكة المتحدة - سادس أكبر اقتصاد في العالم - قصة تحذيرية حول مدى سوء الأمور عندما يرفض المستثمرون خطة الحكومة للاقتراض.

في سبتمبر 2022، تم بيع الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية بشكل حاد، جزئيا استجابة لخطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس لإصدار المزيد من الديون من أجل دفع تكاليف التخفيضات الضريبية. وارتفعت معدلات الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى مع مطالبة المستثمرين بأقساط أعلى بكثير لامتلاك ديون المملكة المتحدة.

واضطر بنك إنجلترا في نهاية المطاف إلى التدخل والتعهد بشراء السندات الحكومية "بأي حجم ضروري".

وقال ديف رامسدن، وهو مسؤول كبير في البنك المركزي، في ذلك الوقت: "إذا استمر الخلل في هذا السوق أو تفاقم، فسيكون هناك خطر مادي على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ... انخفاض تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي."

ورغم أن البنوك المركزية قادرة على توفير دعم طارئ مؤقت، فإنها غير قادرة على تمويل العجز الحكومي بدلا من مستثمري السندات.

وما عليك سوى أن تسأل الأرجنتين التي تعاني من الأزمة، حيث طبع البنك المركزي لسنوات البيزو لمساعدة حكومة البلاد المسرفة على الاستمرار في دفع الفائدة على ديونها وتجنب التخلف عن السداد. وتسبب هذا التكتيك في انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي. وتجاوز معدل التضخم السنوي 211% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

عام انتخابات محفوف بالمخاطر

ستواجه الميزانيات الحكومية تدقيقًا متجددًا هذا العام من المستثمرين الذين هم في حالة تأهب قصوى تجاه السياسيين الذين يميلون إلى تقديم وعود في محاولة لكسب الناخبين.

نصف سكان العالم يذهبون إلى صناديق الاقتراع. وتعني هذه السلسلة من الانتخابات حافزاً ضئيلاً لشد الأحزمة بين الإدارات الحالية، في حين تزيد أيضاً من احتمال سعي الزعماء الجدد إلى ترك بصمتهم من خلال خطط ضريبية وإنفاق جديدة.

وبالفعل، أصبحت الديون قضية رئيسية في الانتخابات الأميركية هذا العام، والتي من المقرر أن تبلغ ذروتها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني. وأصبحت المستويات القياسية من الاقتراض العام نقطة خلاف رئيسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المواجهات حول الميزانية الوطنية التي تهدد بشكل دوري بحرمان الوكالات الفيدرالية من الأموال ومنعها من العمل.

لقد أثرت الديون المتصاعدة وسياسة حافة الهاوية في السياسية بالفعل على التصنيف الائتماني لأميركا، وهو ما يؤثر عادة على تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة والشركات والأسر.

وخفضت وكالة فيتش تصنيفها للديون السيادية الأمريكية إلى AA+ من أعلى درجة AAA في أغسطس الماضي، مستشهدة بالاستقطاب السياسي كعامل في قرارها. ومن ناحية أخرى، في نوفمبر/تشرين الثاني، حذرت وكالة موديز من أنها قد تزيل أيضاً آخر تصنيف متبقي للولايات المتحدة من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى.

وقال راغورام راجان، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي: "أحد العناصر الرئيسية التي تدعم مصداقية أي بلد فيما يتعلق بقدرته على سداد (الديون) هو الإجماع السياسي".

وأضاف: "ليس من غير المتصور أنه إذا تراجعت الديمقراطية في الولايات المتحدة، وإذا كان هناك شعور بأنه ستكون هناك كارثة سياسية"، فإن قيمة السندات السيادية الأمريكية ستنخفض. وهذا من شأنه أن يزيد من تكاليف الاقتراض الحكومي.

الذكاء الاصطناعي للإنقاذ؟

وحتى لو تم تجنب أسوأ السيناريوهات، فإن ازدياد تكلفة خدمة الديون بعد الارتفاع السريع الأخير في أسعار الفائدة الرسمية يعمل على استنزاف مبالغ أكبر من أي وقت مضى من الأموال بعيدا عن الخدمات العامة الحيوية ــ ويزيد من صعوبة معالجة أزمة المناخ.

وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام البريطانية، قام حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا بتقليص بعض خططه الهائلة للإنفاق الأخضر بسبب المخاوف بشأن زيادة أعباء ديون البلاد.

في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 5 أبريل، من المتوقع أن تنفق حكومة المملكة المتحدة على فوائد الديون (94 مليار جنيه إسترليني، أو 120 مليار دولار) أكثر مما تنفقه على التعليم أو الدفاع، وفقًا لمكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة رقابية مالية.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت تكاليف الفائدة على مقياس مشترك إلى 659 مليار دولار في السنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر، وفقا لوزارة الخزانة. وهذا يزيد بنسبة 39٪ عن العام السابق وحوالي ضعف ما كان عليه في السنة المالية 2020.

في عام 2023، أنفقت الحكومة لخدمة ديونها أكثر مما أنفقته على الإسكان والنقل والتعليم العالي، وفقًا للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.

ويتزامن الارتفاع الكبير في ديون الاقتصادات المتقدمة، والذي توضحه مدفوعات الفائدة الضخمة جزئيا، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع عدد كبار السن نسبة إلى الأشخاص في سن العمل. وفي ظل هذه الخلفية، من غير الواضح كيف سيخرج العالم نفسه من حفرة الديون التي يعاني منها.

وقال راجان، وهو الآن أستاذ المالية في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، لـCNN: "ما يمكن أن ينقذنا بشكل غير مؤلم نسبيا هو أن يكون لدينا تحسينات هائلة في الإنتاجية دون فقدان وظائف"، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحمل المفتاح.

في الواقع، يعتقد العديد من الخبراء أن طفرة الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تحول ثروات الاقتصاد العالمي.

دعونا نأمل أن يخبرونا خلال الأيام القليلة المقبلة في سويسرا بكيفية القيام بذلك.