نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

صورة أرشيفية لمحققي الشرطة الروسية يتفقدون مقهى "ستريت بار" تضرر في انفجار في سانت بطرسبرغ في 2 أبريل/ نيسان عام 2023.

(CNN)-- اندلع حريق في مستودع مساحته 750 ألف قدم مربع تابع لمتجر Wildberry عبر الإنترنت في سانت بطرسبرغ، صباح السبت، وفقا لوزارة حالات الطوارئ الروسية، ولم تقع إصابات، بحسب الوزارة.

وذكر التلفزيون الرسمي الروسي أنه يجري حاليا إخماد الحريق الذي وصفه بأنه "الأكبر في تاريخ روسيا الحديث"، وأضاف أن الأضرار الناجمة عن الحريق تقدر بنحو ربع مليار دولار.

ولا تزال السلطات تكافح لإخماد أكبر حريق في تاريخ روسيا الحديث في ضواحي مدينة سانت بطرسبرغ، إذ غطى الحريق الذي اندلع في مستودع متجر Wildberry الإلكتروني، مساحة تزيد عن 70 ألف متر مربع (حوالي 750 ألف قدم مربع).

وذكرت القناة الأولى الروسية أن الأضرار، بحسب تقديرات مختلفة، يمكن أن تصل إلى 20 مليار روبل (227 مليون دولار أمريكي).

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تيليغرام أنها بدأت إجراءات جنائية لكشف سبب الحريق.