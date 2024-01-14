نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- أعربت وزارة الخارجية التايوانية في بيان، الأحد، عن "استياءها الشديد وإدانتها" للتصريحات التي أدلت بها بكين عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في تايوان، السبت.

وقالت وزارة الخارجية إن بكين كررت "مغالطات جامحة"، مفادها أن الأحداث في تايوان هي شؤون داخلية للصين، وهو ما وصفته الوزارة بأنه "يتعارض تماما مع التفاهم الدولي والوضع الحالي عبر المضيق".

وذكر البيان أن "وزارة الخارجية تدعو سلطات بكين إلى احترام نتائج الانتخابات، والاعتراف بالواقع والتوقف عن قمع تايوان".

وأضافت وزارة الخارجية التايوانية أنه "من خلال القيام بذلك فقط يمكن أن تعود التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى مسارها الصحيح، في أقرب وقت ممكن".

وكانت وزارة الخارجية الصينية، علقت على نتيجة الانتخابات في تايوان، حيث قال متحدث باسم الوزارة إنه بصرف الطرف عن "أي تغييرات تحدث في تايوان"، فإن "الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن وجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء من الصين لن تتغير".

وفي بيان نشرته الوزارة، أوضح المتحدث أن الأسئلة المتعلقة بانتخابات تايوان هي "شأن داخلي للصين".

وكان الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، حقق فوزًا رئاسيًا تاريخيًا للمرة الثالثة على التوالي، السبت، فيما تجاهل الناخبون تحذيرات الصين من أن إعادة انتخابهم ستزيد من خطر الصراع.

وأعلن لاي تشينغ تي، نائب رئيس تايوان الحالي فوزه، مساء السبت، بينما اعترف منافساه الرئيسيان في المعارضة بالهزيمة.