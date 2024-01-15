(CNN)-- قال الرئيس التنفيذي لأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، لشبكة CNN، إنه "سيكون من الصعب جدًا كسب المال" لفترة طويلة.

يدير بنك نورجيس صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار، وهو أكبر مستثمر فردي في العالم في سوق الأوراق المالية.

وفي مقابلة مع ريتشارد كويست في المنتدى الاقتصادي العالمي، توقع الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانجين، أن تكون العوائد منخفضة للغاية لفترة طويلة.

ورأى تانجين أن العوائد ستكون منخفضة للغاية، وقد يكون لديهم فترة من العوائد السلبية، بسبب هبوط أسعار الفائدة، وضغوط التضخم والأوضاع الجيوسياسية.

وأوضح: "أعتقد أنه سيكون من الصعب كسب المال. أعتقد أن الفوائد ستكون بطيئة في الهبوط. أعتقد أنه سيكون من الصعب القضاء على التضخم، ونحن نشهد زيادات في الأجور في أجزاء كثيرة من العالم. أنت ترى أن المناخ يؤثر على التضخم الآن، وترى أن طرق النقل تتأثر، والجغرافيا السياسية ليست رائعة، لذلك لا تبدو جيدة بشكل خاص".