(CNN) -- فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات، وفقا لتقديرات شبكة CNN.

ويمثل هذا انتصارا مبكرا لترامب في سعيه للترشح إلى الانتخابات الرئاسية عن طريق حزبه.

وكان دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الولاية التي سبقت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وستساعد النتيجة في تحديد مسار السباق ومدته.

وكان دونالد ترامب حث الناخبين في تجمع انتخابي بكلايف بولاية أيوا، على الإدلاء بأصواتهم لصالحه، قائلا: "إذا شئتم، اخرجوا وصوتوا هذه البداية"، وأضاف: "هذه بداية شيء مهم للغاية أعتقد أنها أهم انتخابات في تاريخ بلادنا"، وروج لانتصاراته في ولاية أيوا في انتخابات عامي 2016 و2020، وانتقد الرئيس جو بايدن، حيث وصفه بأنه"أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا والأكثر فسادا وافتقارا إلى الكفاءة".

وأطلق ترامب حملته للعودة إلى البيت الأبيض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بهدف أن يصبح ثاني رئيس يفوز بفترتين غير متتاليتين.