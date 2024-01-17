(CNN) -- انخفض تعداد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023، مما يمثل تعميقا للأزمة الديموغرافية التي سيكون لها آثار كبيرة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتدنى عدد السكان في عام 2023 إلى 1.409 مليار، بانخفاض حوالي 2.08 مليون شخص عن العام السابق، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين (NBS) الأربعاء.

وأكد المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2% العام الماضي، مقارنة بالهدف الحكومي البالغ حوالي 5%.

وعلى الرغم من أن هذا التوسع يمثل انتعاشًا كبيرًا مقارنة بعام 2022، عندما نما اقتصاد الصين بنسبة 3٪ فقط، إلا أنه لا يزال أحد أسوأ الاداءات الاقتصادية للبلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وانخفض معدل المواليد في الصين أيضا إلى مستوى قياسي جديد منخفض بـ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، انخفاضا من 6.77 في العام السابق وهو أدنى مستوى منذ تأسيس الصين الشيوعية في عام 1949. وقد ولد حوالي 9.02 مليون طفل مقارنة بـ 9.56 مليون طفل في عام 2022.

وتأتي أحدث الأرقام بعد انخفاض عدد سكان الصين لأول مرة منذ عقود في عام 2022 فيما قال محللون إنه أول انخفاض في البلاد منذ مجاعة عام 1961. وفي العام الماضي، تفوقت الهند على الصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.