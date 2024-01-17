دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حلف شمال الأطلسي، أو ما يسمى بـالناتو هو تحالف دفاعي أوروبي وأمريكي شمالي تم إنشاؤه لتعزيز السلام والاستقرار وحماية أمن أعضائه. تم إنشاؤه مع تصاعد الحرب الباردة ويقع مقره الرئيسي في بروكسل، بلجيكا.

وكان الهدف من التحالف الذي قادته الولايات المتحدة هو حماية دول أوروبا الغربية من التهديد الذي يشكله الاتحاد السوفييتي ومواجهة انتشار الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية.

يعتمد حلف شمال الأطلسي على الدول الأعضاء المساهمة بقوات، مما يعني أنها قوية بشكل أساسي مثل القوات الفردية لكل دولة. ومن مصلحة التحالف بأكمله التأكد من أن كل دولة تضع موارد كافية للدفاع عنها.

وكانت هذه واحدة من النقاط الشائكة الرئيسية في التحالف، حيث كثيرا ما تنتقد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الدول الأعضاء الأخرى لعدم تقديم نصيبها العادل.

وكان الإنفاق العسكري الأمريكي يفوق دائما ميزانيات الحلفاء الآخرين منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي في عام 1949. ولكن الفجوة اتسعت كثيرا عندما عززت الولايات المتحدة إنفاقها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وبموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، يتعين على كل دولة أن تنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ولكن أغلب البلدان لم تحقق هذا الهدف.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الموقع الرسمي لحلف الناتو، لتقديرات النفقات العسكرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، جاءت بولندا في المقدمة بنسبة %3.90، لتليها الولايات المتحدة بمقدار %3.49 ثم اليونان بنسبة %3.01.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف دول حلف الناتو وفقًا لتقديرات الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.



