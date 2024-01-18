مسؤول لـCNN: باكستان تستهدف 7 مواقع في إيران.. وطهران تكشف عدد الضحايا

نشر الخميس ، 18 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) -- قال مسؤول أمني باكستاني لشبكة CNN الخميس، إن باكستان استهدفت سبعة مواقع داخل إيران، بعد يوم من هجوم صاروخي إيراني على أراضيها أدى إلى مقتل طفلين.

ذكرت وكالة الإعلام الإيرانية (إرنا) إن عددا من الانفجارات سُمع صباح الخميس داخل محافظة سيستان وبلوشستان بالقرب من مدينة سراوان، وفقاً لنائب حاكم المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن السلطات في البلاد تُجري تحقيقاتها بالأمر.

وحاولت CNN التواصل مع وزارة الخارجية الباكستانية للحصول على تعليق.

من جانبه، ذكر نائب حاكم المحافظة علي رضا مرحمتي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في أعقاب انفجارات وقعت في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية في وقت مبكر من صباح الخميس،

وقال مرحماتي إن من بين القتلى ثلاث نساء وأربعة أطفال وهم مواطنون أجانب.

وأردف المسؤول الإيراني: "في الساعة 4:30 صباحاً سُمع دوي انفجارات في إحدى القرى الحدودية، وتم إطلاق عدة صواريخ على القرية".

وقال نائب المحافظ إن انفجارا آخر وقع بالقرب من مدينة سراوان، لكن لم يسفر الانفجار الثاني عن سقوط ضحايا.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بوقوع انفجارات حول سراوان، حيث قال مسؤول أمني باكستاني لشبكة CNN إن باكستان نفذت ضربات في إيران