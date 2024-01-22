(CNN)-- ذكرت قناة CCTV الحكومية الصينية أن 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي، صباح الاثنين، في قرية نائية في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.

وحشدت السلطات أكثر من 300 شخص للمساعدة في جهود الإنقاذ، وبحلول الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، تم إجلاء أكثر من 500 فرد، بحسب قناة CCTV.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن جنوب الصين، بما في ذلك المنطقة الشمالية الشرقية من مقاطعة يوننان، شهد أول تساقط للثلوج هذا العام، ليلة الأحد حتى صباح الاثنين، مع انخفاض درجات الحرارة بسبب موجة البرد في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت قناة CCTV أن أعلى درجة حرارة في موقع الانهيار الأرضي بلغت حوالي الصفر مئوية.

وأظهر مقطع فيديو من قناة CCTV استجابة فرق الطوارئ بعد الانهيار الأرضي في مقاطعة يوننان الصينية.