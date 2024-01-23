كييف، أوكرانيا (CNN)-- أصبحت الخطوط الأمامية للحرب الروسية في أوكرانيا موبوءة بالجرذان والفئران، التي أفادت التقارير أنها تنشر الأمراض التي تجعل الجنود يتقيأون وينزفون من أعينهم، مما يشل القدرة القتالية ويعيد خلق الظروف الشنيعة التي ابتليت بها قوات في حرب الخنادق بالحرب العالمية الأولى.

"ليسوا زائرين بل نحن ضيوفهم"

وتذكرت جندية أوكرانية تلقب بـ"كيرا"، كيف عانت كتيبتها في الخريف الماضي من "وباء الفئران" أثناء القتال في منطقة زاباروجيا الجنوبية.

وقالت كيرا لـCNN: "تخيل أن تذهب إلى السرير، ويبدأ الليل بفأر يزحف إلى بنطالك أو سترتك، أو يمضغ أطراف أصابعك، أو يعض يدك. تحصل على ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم، اعتماداً على حظك". وقدرت أنه كان هناك حوالي 1000 فأر في مخبأها، وأضافت: "الفئران لم تكن تزورنا؛ بل نحن كنا ضيوفهم".

يرجع ذلك جزئياً إلى تغير الفصول ودورة تزاوج الفئران، ولكنها أيضاً مقياس لكيفية تحول الحرب إلى حالة من الجمود، بعد أن تم صد الهجوم المضاد الأوكراني إلى حد كبير من قبل الدفاعات الروسية شديدة التحصين.

وسط شتاء قاسٍ آخر، تبحث الفئران عن طعامها على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله حوالي 1000 كيلومتر (621 ميلًا)، وتنشر المرض أثناء بحثها عن الطعام والدفء.

وقالت كيرا إنها حاولت كل شيء للقضاء على الفئران في مخابئهم: رش السم، ورش الأمونيا، وحتى الصلاة. وأضافت أن المتاجر القريبة قامت بتخزين المنتجات المضادة للفئران وساهمت في قتل الكثير منهم. ولكن مع استمرار الفئران في القدوم، قامت بتجربة طرق أخرى.

وتابعت قائلة: "كان لدينا قطة اسمها بوسيا، وكانت في البداية تساعد وتأكل الفئران. ولكن في وقت لاحق كان هناك الكثير منهم لدرجة أنها رفضت. يمكن للقطة أن تصطاد فأرًا أو اثنين، لكن إذا كان هناك 70 فأرًا، فهذا غير واقعي".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي شاركها جنود أوكرانيون وروس على وسائل التواصل الاجتماعي مدى انتشارها على الخطوط الأمامية. وشوهدت الفئران والجرذان تتجول تحت الأسرة، وفي حقائب الظهر، ومولدات الطاقة، وجيوب المعاطف، وأغطية الوسائد.

وفي صورة أخرى، تحاول قطة القضاء على فأر على كرسي بذراعين، قبل أن يهز جندي الجزء العلوي من المقعد وينزل عشرات آخرين إلى الأسفل. بعد ذلك، تعترف القطة بالهزيمة وتتراجع.

أبلغت المخابرات العسكرية الأوكرانية في ديسمبر/كانون الأول عن تفشي "حمى الفئران" في العديد من الوحدات الروسية حول كوبيانسك في منطقة خاركيف، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر. وقال التقرير إن المرض ينتقل من الفئران إلى الإنسان "عن طريق استنشاق غبار براز الفئران أو وصول براز الفئران إلى الطعام".

أعراض مروعة

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من التقرير، ولكن وفقًا للجيش الأوكراني، فإن الأعراض المروعة للمرض تشمل الحمى والطفح الجلدي وانخفاض ضغط الدم ونزيف في العين والقيء، ولأنه يؤثر على الكلى، تظهر آلام شديدة في الظهر ومشاكل في التبول.

وقالت الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية إن "حمى الفئران" قللت بشكل كبير من القدرة القتالية للجنود الروس. ولم تذكر ما إذا كانت القوات الأوكرانية تأثرت بالمثل.

ولم تحدد السلطات الأوكرانية حالة محددة على أنها تصيب القوات الروسية، ولكن هناك مجموعة من الأمراض المرتبطة بالعيش بالقرب من القوارض والتي لها أعراض مشابهة، بما في ذلك مرض التولاريميا وداء البريميات وفيروس هانتا.

ويذكر هذا بتقارير الحرب العالمية الأولى، حيث سمح تراكم النفايات والجثث الفاسدة لـ "فئران الخنادق" بالتكاثر بسرعة. الفئران ليلية وغالبًا ما تكون أكثر انشغالًا عندما يحاول الجنود الراحة، مما يسبب ضغطًا كبيرًا.

في الحرب العالمية الأولى، تضخمت أعداد الفئران عندما هدأ الصراع. وهناك مخاوف من أن حرب روسيا في أوكرانيا قد فعلت الشيء نفسه. قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، لصحيفة "إيكونوميست" في أواخر العام الماضي: "تمامًا كما حدث في الحرب العالمية الأولى، وصلنا إلى مستوى التكنولوجيا الذي يضعنا في طريق مسدود".

وقال إيهور زاهورودنيوك، باحث في المتحف الوطني للتاريخ الوطني في أوكرانيا، لشبكة CNN، إن غزو الفئران يعود جزئياً إلى ذروة تكاثر القوارض في الخريف، ولكن أيضاً بسبب آثار الحرب نفسها.

وبالإضافة إلى أنها تسبب القلق والمرض بين الجنود، فإن الفئران تدمر أيضًا المعدات العسكرية والكهربائية.

وقالت كيرا، إنها أثناء وجودها مع القوات الأمريكية في زاباروجيا، فإن الفئران "تمكنت من التسلق إلى الصناديق المعدنية ومضغ الأسلاك، مما أدى إلى تعطيل الاتصالات".

في الحرب العالمية الأولى، لم يتمكن الجنود من حل مشكلة فئران الخنادق. وبدلاً من ذلك، كانوا يقومون بقتل الفئران كنوع من ممارسة الرياضة. أصبحت محاولة رمي واحدة بالحربة شكلاً من أشكال الترفيه. ولم ينخفض العدد إلا بعد انتهاء الحرب. لكن زاهورودنيوك حذر أوكرانيا من أنه يجب ألا تسمح بحدوث الشيء نفسه مرة أخرى.

وقال: "يجب أن تكون المعركة ضدهم منظمة وليس الاعتماد على الجنود والمتطوعين.. هذه مسألة القدرة القتالية للجيش. علينا أن نعتني بجنودنا".