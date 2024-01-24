(CNN)-- ساعة يوم القيامة التي تدق منذ 77 عامًا ليست ساعة عادية، فهي تحاول قياس مدى اقتراب البشرية من تدمير العالم.

الثلاثاء، تم ضبط الساعة مرة أخرى عند 90 ثانية حتى منتصف الليل - الأقرب للساعة 12 على الإطلاق، وفقًا لنشرة علماء الذرة، التي أنشأت الساعة في عام 1947. ويمثل منتصف الليل اللحظة التي يكون الناس قد جعلوا فيها الأرض غير صالحة للسكن. في العام الماضي حددت النشرة الساعة بـ 90 ثانية حتى منتصف الليل ويرجع ذلك أساسًا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة خطر التصعيد النووي.

ومن عام 2020 إلى 2022، تم ضبط الساعة على 100 ثانية حتى منتصف الليل.

ولم يتم تصميم الساعة لقياس التهديدات الوجودية بشكل نهائي، بل لإثارة محادثات حول موضوعات علمية صعبة مثل تغير المناخ، وفقًا للنشرة.

وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ"نشرة علماء الذرة"، راشيل برونسون، في مؤتمر صحفي إن قرار ضبط الساعة عند نفس الوقت هذا العام يرجع إلى حد كبير إلى المخاوف المستمرة بشأن الحرب في أوكرانيا، والصراع في غزة، واحتمال حدوث سباق تسلح نووي، وأزمة المناخ".

وأضافت برونسون: "لا تزال الاتجاهات تشير بشكل مشؤوم نحو كارثة عالمية"، وتابعت أن "الحرب في أوكرانيا تشكل خطراً دائماً للتصعيد النووي. ويقدم هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل والحرب في غزة توضيحاً إضافياً لأهوال الحرب الحديثة، حتى من دون تصعيد نووي".

وقالت برونسون إن "الدول التي تمتلك أسلحة نووية منخرطة في برامج تحديث تهدد بخلق سباق تسلح نووي جديد". وأضافت "شهدت الأرض العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وتجذرت الفيضانات الهائلة والحرائق وغيرها من الكوارث المرتبطة بالمناخ. كما أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ يهدد حياة المليارات وسبل عيشهم".

وأشارت برونسون إلى التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي باعتبارها مصدر قلق آخر، قائلة إنها "تثير مجموعة متنوعة من الأسئلة حول كيفية التحكم في التكنولوجيا التي يمكن أن تحسن الحضارة أو تهددها بطرق لا حصر لها".

ما هي ساعة يوم القيامة؟

تأسست نشرة علماء الذرة على يد مجموعة من العلماء الذين عملوا في مشروع مانهاتن، وهو الاسم الرمزي لتطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.

في الأصل، تم إنشاء المنظمة لقياس التهديدات النووية، ولكن في عام 2007 اتخذت قرارًا بإدراج تغير المناخ في حساباتها.

على مدار الـ 77 عامًا الماضية، تغير وقت الساعة وفقًا لمدى اقتراب الجنس البشري من الدمار الشامل، كما يعتقد العلماء. في بعض السنوات يتغير الوقت، وفي بعض السنوات لا يتغير.

يتم ضبط ساعة يوم القيامة كل عام من قبل خبراء في مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة بالتشاور مع مجلس رعاته، والذي يضم حاليًا تسعة من الحائزين على جائزة نوبل.

رغم أن الساعة كانت بمثابة نداء تنبيه فعال عندما يتعلق الأمر بتذكير الناس بالأزمات المتتالية التي يواجهها الكوكب، فقد شكك البعض في جدواها.

ماذا يحدث لو وصلت الساعة إلى منتصف الليل؟

لم تصل الساعة مطلقًا إلى منتصف الليل، وتأمل برونسون ألا يحدث ذلك أبدًا.

وقالت: "عندما تصبح الساعة في منتصف الليل، فهذا يعني أنه حصل نوع من التبادل النووي أو تغير المناخ الكارثي الذي قضى على البشرية.. نحن لا نريد حقا أن نصل إلى هناك، ولن نعرف عندما نفعل ذلك".

ما مدى دقة الساعة؟

ليس المقصود من وقت الساعة قياس التهديدات، بل إثارة المحادثة وتشجيع المشاركة العامة في الموضوعات العلمية مثل تغير المناخ ونزع السلاح النووي.

إذا كانت الساعة قادرة على القيام بذلك، فإن برونسون تعتبرها نجاحًا.

وقالت إنه عندما يتم تحديد وقت جديد للساعة، يستمع الناس. وأشارت برونسون إلى أنه في محادثات المناخ COP26 في غلاسكو بالمملكة المتحدة عام 2021، استشهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بساعة يوم القيامة عند الحديث عن أزمة المناخ التي يواجهها العالم.

وقالت برونسون إنها تأمل أن يناقش الناس ما إذا كانوا يوافقون على قرار النشرة وأن يجروا محادثات مثمرة حول القوى الدافعة للتغيير.

ولا يزال من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء باتخاذ إجراءات جريئة وملموسة. في الواقع، تحرك العقرب أبعد ما يكون عن منتصف الليل - قبل 17 دقيقة من الساعة - في عام 1991، عندما وقعت إدارة الرئيس جورج بوش الأب آنذاك، على معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفييتي. وفي عام 2016، كانت الساعة تشير إلى ثلاث دقائق قبل منتصف الليل نتيجة للاتفاق النووي الإيراني واتفاق باريس للمناخ.

ما الذي يمكن أن يفعله الفرد لإعادة وقت الساعة إلى الوراء؟

قالت برونسون: "نحن في نشرة علماء الذرة نعتقد أنه بما أن البشر هم الذين خلقوا هذه التهديدات، فيمكننا الحد منها"، وأضافت: "لكن القيام بذلك ليس بالأمر السهل، ولم يكن كذلك على الإطلاق. يتطلب الأمر عملاً جادًا ومشاركة عالمية على جميع مستويات المجتمع".

واستطرد برونسون: "لا تقلل من أهمية التحدث عن هذه القضايا المهمة مع زملائك.. قد لا تشعر بذلك لأنك لا تفعل أي شيء، لكننا نعلم أن المشاركة العامة تدفع القائد إلى القيام بالأشياء".

وأوضحت برونسون أنه لإحداث تأثير إيجابي على تغير المناخ، انظر إلى عاداتك اليومية واعرف ما إذا كانت هناك تغييرات صغيرة يمكنك إجراؤها في حياتك مثل عدد المرات التي تمشي فيها مقابل القيادة وكيفية تدفئة منزلك.

إن تناول الطعام بشكل موسمي ومحلي، والحد من هدر الطعام، وإعادة التدوير بشكل صحيح هي طرق أخرى للمساعدة في التخفيف من آثار أزمة المناخ أو التعامل معها.