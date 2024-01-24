تحطم طائرة عسكرية روسية تقل 74 شخصا في بيلغورود

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة عسكرية روسية، من طراز إيل-76، تحطمت في منطقة بيلغورود، بحسب ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

واشارت الوكالة الروسية إلى أن الطائرة كانت تقل 74 شخصا على متنها خلال الرحلة.

ونقلت وكالات أنباء روسية، عن وزارة الدفاع الروسية، أن 65 جنديًا أوكرانيًا كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وكانوا في طريقهم إلى بيلغورود قبل تبادل الأسرى.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 6 من أفراد الطاقم وثلاثة "أفراد مرافقين" على متن الطائرة IL-76.

وقالت خدمة المعلومات الأوكرانية الرسمية نقلاً عن مصدر في القوات المسلحة الأوكرانية إن الطائرة IL-76 التي تحطمت في بيلغورود كانت تحمل صواريخ لنظام الدفاع الجوي S-300، وهو ما يتعارض مع الرواية الروسية.

وقال حاكم مدينة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في منشور على تطبيق تلغرام، إن جميع من كانوا على متن الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت لقوا حتفهم، مضيفا: "تم الآن تطويق موقع التحطم. جميع الخدمات التشغيلية موجودة في الموقع، ويجري تنفيذ إجراءات التحقيق".