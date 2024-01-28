نشر الأحد ، 28 يناير / كانون الثاني 2024

أوكرانيا تقول إنها تحتاج إلى ثلاثة أشياء لهزيمة روسيا.. شاهد ما هي

(CNN)-- قال جهاز الأمن الأوكراني "SBU" إنه اكتشف مخطط فساد يصل إلى ما يقرب من 40 مليون دولار (1.5 مليار غريفنا أوكرانية) يتضمن شراء أسلحة من قبل الجيش في البلاد.

وعثر التحقيق - الذي أجري بمساعدة وزارة الدفاع الأوكرانية - على مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع، والرئيس والمدير التجاري لشركة لفيف أرسنال، وممثل لكيان تجاري أجنبي متورط في الاحتيال، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الاختلاس شمل شراء 100 ألف قذيفة هاون للقوات المسلحة الأوكرانية في خريف عام 2022.

ودفعت وزارة الدفاع الأوكرانية كل الأموال تقريبا إلى شركة لفيف أرسنال التي قال جهاز الأمن الأوكراني إنها حولت بعض الأموال إلى حساب أجنبي لتسليم الذخيرة، ومع ذلك، لم يتم استلام الذخيرة مطلقًا، وزعم جهاز الأمن الأوكراني أن الشركة قامت أيضًا بتحويل بعض الأموال إلى حسابات أجنبية في البلقان.

وقالت وزارة الدفاع إن جهاز الأمن الأوكراني والشرطة الوطنية وجها اتهامات لخمسة أشخاص بموجب المادة 191 من القانون الجنائي الأوكراني، والتي تشمل الاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات من خلال إساءة استخدام السلطة.

واضافت وزارة الدفاع الأوكرانية إن شخصا وهو مسؤول سابق بالوزارة اعتقل أثناء محاولته عبور الحدود الأوكرانية. وقالت الأجهزة الأمنية إن السلطات تعمل على اعتقال المشتبه بهم الآخرين. وقال جهاز الأمن الأوكراني ووزارة الدفاع إن المشتبه بهم في حالة إدانتهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما ومصادرة ممتلكاتهم.