"بتهمة تسريب أسرار الدولة".. حكم بالسجن 10 سنوات لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

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"بتهمة تسريب أسرار الدولة".. حكم بالسجن 10 سنوات لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
Credit: AAMIR QURESHI/AFP via Getty Image

(CNN)-- قال حزب تحريك إنصاف الباكستاني (PTI) في بيان، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وأضاف حزب (PTI): "حُكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لمدة 10 سنوات في قضية زائفة، مع منع وصول وسائل الإعلام أو الجمهور".

وأوضح حزب تحريك إنصاف الباكستاني أن فريقه القانوني "سيطعن في القرار أمام محكمة أعلى"، لأنه يأمل في تعليق العقوبة.

وعُقدت الجلسة، الثلاثاء، في محكمة خاصة تأسست بموجب قانون الأسرار الرسمية.

ويأتي الحكم بسجن عمران خان قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في باكستان في 8 فبراير/ شباط 2024.

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