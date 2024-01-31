الإمارات تعلن نجاح جهودها في إتمام تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، نجاح جهود وساطة جديدة لبلادها بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

في بيان لها الأربعاء، قالت الخارجية الإماراتية إن "نجاح الوساطة الجديدة يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات كشريك موثوق به على المستوى الدولي".

وأكدت وزارة الخارجية "موقف دولة الامارات تجاه الدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد بين طرفي الحرب الدائرة منذ فبراير/ شباط 2022".

في مطلع يناير/كانون الثاني، أدت الوساطة الإماراتية إلى الإفراج عن أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى ما أسفرت عنه جهود مماثلة في ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى الإفراج وتبادل سجينين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا.