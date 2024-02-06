دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 7 مصريين بتهمة التورط في اغتصاب فتاة، عمرها 13 عامًا، في المراحيض العامة لحديقة "فيلا بيليني" المركزية في مدينة كاتانيا الساحلية شرقي جزيرة صقلية.

وحدّدت الفتاة هوية قاصرين اثنين زعمت أنهما قاما باغتصابها، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن بيان للشرطة أفاد بالقبض على المتهمين، الأحد.

وأضافت الشرطة الإيطالية أن التعرف على هوية المتهمين تم بعد اصطفاف المشتبه فيهم السبعة على الطريقة الأمريكية، وأن جميعهم مصريون.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية إلى أن الفتاة لم تتمكن من التعرف على الخمسة الآخرين الذين يُزعم أنهم جزء من المجموعة، قائلة إنها لم تر وجوههم ولا تريد اتهام أبرياء.

بينما تعرف صديق الفتاة، البالغ من العمر 17 عامًا، على الخمسة، زاعمًا أنه أُجبر على مشاهدة عملية الاغتصاب.

واعترف أحد أفراد العصابة المزعومة أيضًا بالمشاركة في الحادثة، وفقا لـ"أنسا".

حسب "أنسا"، أنه يُزعم أن الضحية قالت لمغتصبيها "أتوسل إليكم، أتوسل إليكم، لا تؤذيني، دعوني أذهب"، بحسب ما ورد أنها قالت للشرطة.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المصريين السبعة عبارة عن أربعة بالغين تم اعتقالهم، و 3 قاصرين تم إيداعهم في مركز الاستقبال الوقائي الأول في كاتانيا.

ونقلت صحف إيطالية عن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قولها، على هامش زيارتها لافتتاح مشروعات صناعية في كاتانيا، السبت: "ضحية أخرى صغيرة جدًا للعنف الجنسي، وأريد أن أقول هذا للتعبير عن تضامني معها ومع عائلتها وصديقها، ولكي أقول إن الدولة ستكون هناك وأن الدولة ستضمن تحقيق العدالة".