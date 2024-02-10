كان يلوّح بيده قبل أن يسقط.. فيديو يظهر لحظة إطلاق النار على عمران خان

(CNN)-- فاز المرشحون المستقلون المنتمون إلى حزب الزعيم السياسي الباكستاني المسجون، عمران خان، بأكبر عدد من مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات العامة الباكستانية، محققين فوزًا مفاجئًا في تصويت شابه بطء في عملية فرز الأصوات وادعاءات بالتزوير.

ووفقا للجنة الانتخابات الباكستانية، فاز المرشحون المستقلون بـ 98 مقعدا حتى الآن، ولم يتم تحديد 22 مقعدا بعد، وينتمي غالبية المستقلين إلى حزب خان، حركة الإنصاف الباكستانية (PTI).

وقد فاز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز)، الذي كان الأوفر حظاً لاكتساح الانتخابات، حتى الآن بالمركز الثاني من حيث عدد المقاعد بحصوله على 69 مقعداً. ويحتل حزب الشعب الباكستاني المركز الثالث بحصوله على 51 مقعداً.

ولن تكون المقاعد الـ 22 المتبقية كافية لمنح حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، أو حزب الشعب الباكستاني الصدارة، حتى لو فازوا بجميع المقاعد. ومع ذلك، لن يفوز أي من الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد بالمقاعد الـ 169 اللازمة للحصول على الأغلبية في البرلمان، وبالتالي، لن يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده، مما يترك من غير الواضح من سيتم اختياره ليكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد.

والجمعة، أعلن خان في خطاب تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، الفوز في الانتخابات، ودعا أنصاره إلى "إظهار القوة بحماية أصواتهم الآن"، إذ يستخدم خان، الذي يقبع وراء القضبان منذ أغسطس/ آب، الذكاء الاصطناعي لإيصال الرسائل إلى أنصاره. وقال الصوت الذكاء الاصطناعي في الفيديو: "لقد حافظتم على ثقتي، وقد أذهل إقبالكم الهائل الجميع".

وادعى خصم خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، أن حزبه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية قد حصل على الحصة الأكبر. واعترف بأن حزبه لا يملك “الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة” وأنه يبحث عن شركاء في الائتلاف.

شريف، الذي انتهت إحدى فتراته بالسلطة في انقلاب عسكري، يعتبر من قبل المحللين الشخصية المفضلة لدى المؤسسة العسكرية في البلاد، في حين نفى الجيش في السابق دعم شريف.