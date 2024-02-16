(CNN)-- مات زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني في السجن، الجمعة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، التي تديرها الدولة، نقلا عن خدمة السجون في البلاد.

ومن جانبها، قالت خدمة السجون الروسية، الجمعة، إنها تحقق في "الموت المفاجئ" لزعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني.

بينما قالت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش، إن محامي نافالني يسافر إلى منطقة خارب، حيث كان نافالني يقضي عقوبته.

وأضافت يارميش على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بمجرد حصولنا على أي معلومات، سنبلغ عنها".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الجمعة، إنه تم إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بتقارير موت أليكسي نافالني، حسبما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية للأنباء.

وكان محامو أليكسي نافالني، قالوا في 11 ديسمبر / كانون الأول 2023 إنهم فقدوا الاتصال بالمعارض الروسي السجين، الذي يُعتقد أنه مسجون في مستعمرة جزائية على بعد حوالي 150 ميلاً شرق العاصمة موسكو، ولا يُعرف مكان وجوده.

وحُكم على نافالني بالسجن 19 عامًا في أغسطس/آب، بعد إدانته بتكوين مجتمع متطرف، وتمويل الأنشطة المتطرفة والعديد من الجرائم الأخرى. وكان يقضي بالفعل عقوبة السجن لمدة 11 عامًا ونصف في منشأة شديدة الحراسة بتهمة الاحتيال وتهم أخرى ينفيها.

وزعم أنصار نافالني أن اعتقاله وسجنه محاولة ذات دوافع سياسية لخنق انتقاداته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشكل نافالني أحد أخطر التهديدات لشرعية الرئيس بوتين خلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من عقدين.