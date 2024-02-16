(CNN)-- وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون يشرع استخدام القنب الطبي لعلاج أمراض الأورام واضطرابات ما بعد الصدمة المرتبطة بالحرب، وفقا للموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.

وقال الموقع إن زيلينسكي وقع، الثلاثاء، على قانون "تنظيم تداول نباتات القنب للأغراض الطبية والصناعية والبحثية والأنشطة العلمية والتقنية لتهيئة المرضى إلى علاج أمراض أورام واضطرابات ما بعد الصدمة جراء الحرب".

وكان البرلمان الأوكراني أقر القانون في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وحسبما كتب البرلماني الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، على تلغرام، ستكون الماريغوانا الطبية قانونية في أوكرانيا اعتبارا من يوليو/ تموز.

وقال زيليزنياك إن القانون الجديد "ينظم تداول القنب فقط في الأنشطة الطبية والصناعية والعلمية"، وأضاف أن توزيع القنب للاستخدام الترفيهي "سيظل جريمة ستحقق فيها الشرطة وفقا للقانون".

وتابع أن عملية إنتاج القنب "ستخضع لرقابة صارمة في جميع المراحل" من قبل الحكومة الأوكرانية، و"لا يمكن الحصول على الأدوية التي تعتمد على القنب الطبي إلا بوصفة إلكترونية يصدرها الطبيب للمريض".