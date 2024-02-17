(CNN)-- قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، لشبكة CNN، إن موت المعارض الروسي أليكسي نافالني، تبعث بـ"رسالة قوية إلى الناس في الولايات المتحدة الذين يعتقدون أن بإمكانهم بطريقة ما عقد صفقة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ووصفت كلينتون، في حديثها إلى كريستيان أمانبور من CNN على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، الجمعة، وفاة نافالني بأنها "مأساوية"، وأضافت: "هذه مأساة بالنسبة لروسيا أن يُقتل شخص كان على استعداد للوقوف والتحدث علنا وتمثيل مستقبل مختلف لروسيا".

وذكرت هيلاري كلينتون أنها تعرفت جيدا على ابنة نافالني وزوجته، ووصفت السياسي الروسي الراحل بأنه كان "يدافع بكل قوته عن ما يمكن أن تكون عليه روسيا".

وتابعت أن موت نافالني يبعث برسالة إلى "الناس في أوروبا والولايات المتحدة الذين يعتقدون أنه بإمكانك بطريقة ما عقد صفقة مع بوتين".

وقالت: "الديكتاتور مثل بوتين لا ينوي سوى الهيمنة، وإذا كان ذلك يعني قتل المعارضة، كما فعل مع الكثير من الناس على مدى سنوات عديدة، أو غزو جار مسالم ومحاولة إخضاعه لإرادته"، وتابعت: "هذا أمر غير مقبول".

وشبهت كلينتون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"الشخص المفتون" ببوتين، قائلة إن تصريحاته الأخيرة بشأن دور الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت في الأساس "تشجع بوتين على القيام بما يريد القيام به".

وكان ترامب صرح بأنه "سيشجع روسيا على غزو الدول التي لا تفي بالتزاماتها في الناتو".