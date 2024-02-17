أول تعليق من ترامب بعد تغريمه 355 مليون دولار في قضية احتيال

(CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، حكما أصدره قاض يأمره وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، واستمر ترامب في الادعاء دون دليل بأنه تم استهدافه سياسيا لأنه "ترشح للانتخابات الرئاسية".

وقال دونالد ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، إن "هذا الحكم غير قانوني، ولا يمكننا أن نسمح للظلم بأن يستمر، وسوف نحارب الاضطهاد".

وكان القاضي حكم بمنع ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني آخر في الولاية لمدة 3 سنوات، ولا يمكنه التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في الولاية لمدة 3 سنوات، وهو حكم يهدد الإمبراطورية التجارية لترامب.

وكذلك أمر القاضي أبناء ترامب، جونيور وإريك، بدفع 4 ملايين دولار لكل منهما بعد أن وجد أنهما مسؤولان عن العديد من تهم الاحتيال، بما في ذلك إصدار بيانات مالية كاذبة، وتزوير سجلات الأعمال.

وفي المقابل، رد كريستوفر كيسي، محامي دونالد ترامب، في بيان على الحكم، قائلا إن المحكمة "تجاهلت القانون والحقائق"، وأضاف كيسي أن ترامب سيستأنف و"يظل واثقًا من أن محكمة الاستئناف ستصحح في النهاية الأخطاء الكارثية التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبت".