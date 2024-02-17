الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من مدينة أفدييفكا.. ويصدر بيانا

(CNN)-- أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، انسحابه من مدينة أفدييفكا، التي شهدت بعضا من أعنف المعارك في الحرب حتى الآن، حيث كثفت روسيا هجماتها في الأسابيع الأخيرة.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، في بيان عبر فيسبوك: "بناء على الوضع العملياتي حول أفدييفكا، ومن أجل تجنب تطويق القوات والحفاظ على حياة الجنود، قررت سحب وحداتنا من المدينة والتحرك للدفاع على خطوط أكثر ملاءمة".

وأضاف أن الجنود الأوكرانيين "بذلوا كل ما في وسعهم لتدمير أفضل الوحدات العسكرية الروسية وألحقوا بالعدو خسائر كبيرة من حيث القوة البشرية والمعدات".

وتابع أن أوكرانيا "تتخذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في الوضع والحفاظ على المواقع"، مضيفا أن "حياة العسكريين لها أعلى قيمة".

وقال قائد القوات الجنوبية الأوكرانية، أولكسندر تارنافسكي، عبر تلغرام، إن انسحاب قوات بلاده من أفدييفكا هو "الحل الصحيح الوحيد"، وأضاف أن القوات الروسية "متفوقة عدديا من حيث الأفراد والمدفعية والطيران"، وذكر أن خلال عملية الانسحاب، أسرت القوات الروسية بعض الجنود الأوكرانيين.

وتابع أن الروس نفذوا 20 غارة جوية وأكثر من 150 هجوما مدفعيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانوا "يمحوون المدينة من على وجه الأرض".