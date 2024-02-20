تحليل: أوروبا قلقة من فوز محتمل لترامب والصين تراه فرصة

وجّه كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي رسالة إلى نظرائه الأوروبيين خلال عطلة نهاية الأسبوع: مهما تغيّر العالم، فإن الصين سوف تكون «ثابتة ومستقرة» ــ «قوة للاستقرار».

ويأتي هذا الكلام، الذي أدلى به وانغ خلال تصريحاته في مؤتمر ميونخ للأمن يوم السبت، في الوقت الذي يراقب فيه الزعماء الأوروبيون بقلق الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، فهم قلقون من أن العودة المحتملة للرئيس السابق دونالد ترامب قد تقلب شراكتهم مع واشنطن.

وكانت هذه المخاوف قد ازدادت الأسبوع الماضي بعد أن قال ترامب إنه لن يدافع عن حلفاء الناتو الذين فشلوا في إنفاق ما يكفي على الدفاع، وهو تهديد كبير للكثيرين في أوروبا مع استمرار الغزو الروسي في أوكرانيا.

لم يكن من الممكن أن يكون توقيت تعليقات ترامب أفضل بالنسبة لوانغ، الذي يزور أوروبا في الوقت الذي تكافح فيه بكين لإصلاح العلاقات المتدهورة مع الاتحاد، وهو جهد أصبح أكثر إلحاحًا بسبب معاناتها الاقتصادية المحلية والاحتكاكات المستمرة مع الولايات المتحدة.

وقال وانغ خلال تصريحاته في ميونخ: "صرف النظر عن كيفية تغير العالم، فإن الصين، باعتبارها دولة كبرى مسؤولة، ستحافظ على مبادئها وسياساتها الرئيسية متسقة ومستقرة وستكون بمثابة قوة قوية للاستقرار في عالم مضطرب"، بينما دعا إلى أن تبتعد الصين وأوروبا "عن الارتباكات الجيوسياسية والأيديولوجية" وأن تعملا معًا.

ولكن في حين أن عرض وانغ قد يجد آذاناً صاغية في بعض العواصم الأوروبية حيث يأمل القادة في تحقيق الاستقرار في علاقاتهم مع الصين، فإن لدى بكين أيضاً مشكلة رئيسية عندما يتعلق الأمر بإحراز تقدم حقيقي في إصلاح العلاقات، كما يقول المحللون: علاقتها الراسخة مع موسكو.

وقد تم التأكيد على هذه التحديات خلال عطلة نهاية الأسبوع في ميونخ، حيث طغت الصدمة والغضب على المؤتمر الأمني مع ظهور تقارير عن موت زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني عن عمر يناهز 47 عامًا.

وقد شجب الزعماء موته باعتباره من تدبير نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مع تفاقم الغضب من المخاوف المتصاعدة بشأن مصير أوكرانيا، التي خسرت أراض رئيسية أمام روسيا الجمعة.

وقال نوح باركين، زميل بارز في صندوق مارشال الألماني البحثي للولايات المتحدة: "رسالة وانغ إلى مضيفيه الأوروبيين هي أنه لا ينبغي السماح للخلافات الجيوسياسية بأن تقف في طريق التعاون الوثيق"، وأضاف أن "ما لم يُقل هو أن الصين ليست مستعدة لتغيير المواقف والسياسات التي تقلق الأوروبيين أكثر من غيرها، وعلى وجه التحديد علاقتها المتعمقة مع روسيا وممارساتها التجارية المشوهة".

العلاقات الروسية

قام بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، بالعمل على تعزيز العلاقات بين بلديهما في الوقت الذي يواجه فيه كل منهما توترات متزايدة مع الغرب. كما برزت الصين -التي لم تدن الغزو الروسي وتدعي الحياد في الصراع- باعتبارها شريان حياة رئيسي للاقتصاد الروسي الذي ضربته العقوبات.

أدى ذلك إلى إثارة المخاوف في أوروبا بشأن طموحات الصين العالمية ولعب دوراً في مساعي الاتحاد الأوروبي المستمرة لإعادة ضبط سياسته في التعامل مع الصين.

وفي حلقة نقاش في ميونخ السبت، قام الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بالربط بشكل متواز ما بين العدوان الروسي والصين، قائلاً إن الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا "سيرسل رسالة" إلى شي يثبط الاستخدام المحتمل للقوة في تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للصين بحسب ادعاء الحزب الشيوعي الحاكم.

وكرر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال اجتماع مع وانغ الجمعة "توقعات الاتحاد بأن تمتنع الصين عن دعم روسيا". ولم تتهم الحكومات الغربية بكين بإرسال مساعدات واسعة النطاق للجيش الروسي.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود تجارية على ثلاث شركات في البر الرئيسي الصيني كجزء من جولة مقترحة من الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة المجهود الحربي الروسي، حسبما ذكرت بلومبرغ الأسبوع الماضي.

وردًا على استفسار من CNN حول التقرير، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها "تعارض بشدة فرض عقوبات غير قانونية أو "ولاية قضائية طويلة المدى" ضد الصين بحجة التعاون الصيني الروسي" وإن "التبادلات الطبيعية" بين الشركات الصينية والروسية "لا تستهدف أي طرف ثالث".

وقام وانغ بمحاولة واضحة لمعالجة المخاوف بشأن علاقات الصين مع روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قام بوضع إطار لتلك العلاقة لجمهوره في ميونخ كجزء من جهود بكين للتعاون مع "الدول الكبرى" لمواجهة التحديات العالمية.

وقال: "روسيا هي أكبر دولة مجاورة للصين"، مكررًا التصريحات المعتادة بأن العلاقة بينهما ليست تحالفًا ولا "تستهدف أي طرف ثالث". وعلى هذا النحو، فإن "العلاقة بين الصين وروسيا التي تنمو بشكل مطرد ... تلبي المصالح المشتركة للبلدين" و"تخدم الاستقرار الاستراتيجي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم" على حد وصفه.

وعندما سأله رئيس المؤتمر كريستوف هويسغن في مناقشة عامة عما إذا كان ينبغي للصين أن تفعل المزيد لكبح جماح روسيا، رد وانغ أيضاً على ما زعم أنها محاولات "لإلقاء اللوم على الصين أو تحويل مسؤولية حل الأزمة الأوكرانية إلى الصين". وقال إن بكين عملت "بلا هوادة" لتعزيز محادثات السلام.

وكان الدبلوماسي قد كرر ذلك في اجتماع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا السبت، مشددًا على أن الصين "لا تبيع أسلحة فتاكة إلى مناطق الصراع أو أطراف الصراع" وأنها "لن تتخلى عن جهودها" لإعادة إحلال السلام.

لكن هذه الجهود كانت أقل بكثير من الآمال الأوروبية في أن تستخدم الصين نفوذها الاقتصادي الكبير واتصالاتها المنتظمة رفيعة المستوى مع روسيا، بما في ذلك بين شي وبوتين، لإنهاء الصراع بطريقة تحترم سلامة أراضي أوكرانيا.

وبدلاً من ذلك، لم تسفر الجهود التي تبذلها بكين لوضع نفسها في إطار صانع سلام محتمل في الصراع، والتي قادها وانغ في مؤتمر ميونخ الأمني العام الماضي، عن نتائج ملموسة. وقد تعرضت خطة "التسوية السياسية" للصراع التي طرحتها بكين في ذلك الوقت لانتقادات واسعة النطاق باعتبارها من المرجح أن تساعد موسكو على تعزيز مكاسبها الإقليمية، حيث دعت إلى وقف إطلاق النار دون انسحاب مسبق للقوات الروسية.

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت بكين ستحضر قمة السلام العالمية المقبلة التي تدعمها أوكرانيا في سويسرا. وأثار كوليبا هذا الحدث في اجتماعه مع وانغ، وفقًا لبيان نشر على حساب الدبلوماسي الأوكراني على منصة إكس، ولم تشر قراءات بكين للحدث.

"عامل ترامب"

يقول المراقبون إنه بظل هذه الخلفية، فإن محاولات وانغ الواضحة لتخفيف المخاوف الأوروبية بشأن موقف الصين فيما يتعلق بالحرب قد يكون لها تأثير ضئيل داخل الاتحاد الأوروبي.

وفقًا ليو جي، زميل أبحاث لشؤون الصين في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث في لندن: "طالما استمرت الحرب في أوكرانيا، فإن سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الصين سوف تتحرك نحو توافق أوثق مع الولايات المتحدة. على الأرجح، سينضم الأوروبيون إلى الولايات المتحدة لمضاعفة قيود التصدير على التقنيات المهمة ذات المواصفات العالية في ضوء النظر إلى الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي على أنه أمر بالغ الأهمية."

ويدرس الاتحاد مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تساعده على "الحد من المخاطر" من سلاسل التوريد الأوروبية من الصين، وتأمين التقنيات المهمة وحماية سوقه مما يعتبره سلعًا صينية مصنعة رخيصة الثمن. وترى بكين أن السياسة الأوروبية متأثرة بشكل مفرط بالولايات المتحدة.

وحاول وانغ أيضاً التصدي لمثل هذه التدابير في ميونخ، محذراً من أن "أولئك الذين يحاولون استبعاد الصين باسم "الحد من المخاطر" سوف يرتكبون خطأً تاريخياً".

والتقى الدبلوماسي الصيني بعدد من نظرائه الأوروبيين على هامش المؤتمر الأمني، قبل أن يتوجه إلى إسبانيا. ومن المقرر أن يزور فرنسا أيضًا هذا الأسبوع.

قد يرى وانغ المزيد من النجاح في استقرار العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المهتمة بتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتلك التي تنظر بشكوك إلى الانتخابات الأمريكية الوشيكة، وفقًا للمراقبين.

وفي اجتماعاته الأوروبية، قد يستخدم وانغ "عامل ترامب" للإشارة إلى أن الانحياز الكامل للولايات المتحدة ليس في مصلحة الدول الأوروبية"، وفقًا لليو دونجشو، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون العامة والدولية في جامعة مدينة هونغ كونغ.

كرئيس، لم يعرب ترامب عن شكوكه في نظام التحالفات الأمريكية في أوروبا فحسب، بل قام بتعزيز التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم الأوروبيين، مما أدى إلى فرض إجراءات انتقامية على البضائع الأمريكية القادمة من أوروبا.

وقال ليو "قد يشير وانغ يي إلى أنه... إذا أصبح ترامب رئيسا فستكون هناك مشكلة إذا لم تكن (أوروبا) على علاقة جيدة مع الصين... إنه يريد إقناع الدول الأوروبية بأن تكون أكثر حيادية".

وقد أحرزت بكين بعض التقدم في تسهيل العلاقات مع الدول الأوروبية في العام الماضي، بما في ذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين في الربيع الماضي، وهو التطور الذي يأمل وانغ في البناء عليه.

وقال باركين من GMF، وهو أيضًا أحد كبار المستشارين في مجموعة روديوم ومقرها نيويورك: "في العواصم الوطنية، سيكون هناك تركيز أكبر على الحفاظ على استقرار العلاقة مع بكين، جزئياً لتجنب خطر نشوب صراع تجاري على جبهتين مع بكين وواشنطن، في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض."

وأضاف: "أسوأ كابوس للصين هو تشكيل جبهة موحدة عبر الأطلسي بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا والأمن... ستستخدم الصين كلمات ترامب لتعزيز الرسالة في العواصم الأوروبية بأن واشنطن ليست شريكًا يمكن الاعتماد عليه."