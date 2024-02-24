(CNN)-- أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجمعة، رصد "منطاد صغير" في أجواء المنطقة الجنوبية الغربية للبلاد.

وقالت "نوراد"، في بيان، إن طائرات مقاتلة رصدت المنطاد، صباح الجمعة بالتوقت المحلي، بينما كان يحلق فوق ولاية يوتا، ولم تسقطه، لكنها تتابع حركته، وأضافت أن المنطاد "لا يشكل تهديدا".

وذكرت: "سنواصل تعقب ومراقبة المنطاد، كما قررت إدارة الطيران الفيدرالية أنه لا يشكل أي خطر على سلامة الطيران، وسنقوم بالتنسيق الوثيق مع الإدارة لضمان سلامة الطيران."

ولفتت "نوراد" إلى أن ارتفاع المنطاد يتراوح حاليا بين 43 ألف و45 ألف قدم، وهو ما يجعله فوق معظم الطائرات التجارية.

ولم يتضح مصدر المنطاد، لكن مسؤول أكد أنه "لا يشكل تهديدا للأمن القومي".