هذا المقال بقلم المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على CNN، فريد زكريا. الآراء الواردة أدناه تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس بالضرورة رأي شبكة CNN.

بالنظر إلى الأزمات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، فمن الواضح أننا في عصر التوترات الجيوسياسية التي تشبه الحرب الباردة ــ وقت التهديدات المستمرة للنظام الدولي. ولكن هذه المرة، يتعامل الغرب مع كل من هذه التهديدات باعتبارها تهديدات لمرة واحدة، ثم يتعين التعامل معها بشكل منفصل على أمل عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا. لكن الصراع هو الوضع الطبيعي الجديد.

انظر حولك. تسير الحرب بشكل سيئ بالنسبة لأوكرانيا، التي يتفوق عليها خصمها الأكبر بكثير من حيث التسليح والعدد. ميزتها الرئيسية، القدرة على الوصول إلى الأسلحة والأموال الغربية، أصبحت في خطر. ويبدو أن الكونغرس الأمريكي غير راغب في إصدار تشريع لإرسال المزيد من الأسلحة والأموال إليها. ويتدخل الاتحاد الأوروبي ويسد جزءاً من هذه الفجوة، لكن أوروبا لا تمتلك المجمع الصناعي العسكري اللازم لتزويد أوكرانيا بمستوى الأسلحة الذي تحتاجه لمحاربة روسيا.

لقد صمد الجيش الأوكراني ببطولة في مواجهة الهجوم الروسي. ولكن كما قال لي أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين مؤخراً: "إن الأوكرانيين شجعان وجريئون، ولكنهم ليسوا رجالاً خارقين. لن يتمكنوا من الصمود إذا لم يكن لديهم الأسلحة والإمدادات".

ويعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التأكد من قدرته على مواصلة الحرب، من خلال الحصول على الأسلحة من كوريا الشمالية وتجنيد الرجال من أماكن بعيدة مثل كوبا. وهو يواصل الاستفادة من حقيقة مفادها أن العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم - من الصين والهند إلى تركيا ودول الخليج - تتاجر بحرية مع روسيا. وإذا نجح العدوان الروسي، فإنه يمزق القاعدة التي ظلت قائمة إلى حد كبير لمدة 80 عاما: عدم تغيير الحدود بالقوة.

ومن ناحية أخرى، تصور كثيرون في الشرق الأوسط عندما بدأت الحرب في غزة أنها سوف تكون قصيرة، وأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوف تسقط. وهذا ليس مرجحًا أن يحدث.

إن قوات الجيش الإسرائيلي، التي أذلها الهجوم المفاجئ الذي وقع يوم 7 أكتوبر / تشرين الأول، عازمة على استئصال حماس بالكامل من غزة. وهذا يعني أشهراً أخرى من القصف والقتال والتجريف. إن التوترات والمناقشات الداخلية التي ستنتجها تصرفات إسرائيل في بلدان أخرى سوف تتصاعد.

نتنياهو لن يذهب إلى أي مكان. ربما لا يحبه أغلب الإسرائيليين، لكنهم يوافقون على سياساته الحربية. هذا الأسبوع، وفي توبيخ واضح للدعوات الدولية - بما في ذلك الأمريكية والبريطانية - لمتابعة حل الدولتين، وافق الكنيست الإسرائيلي على قرار يعلن أنه يعارض أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية بأغلبية 99 صوتا من أصل 120. (يضم ائتلاف نتنياهو 64 عضوا فقط، وهو ما يعني انضمام عدد كبير من برلمانيي المعارضة إليه).

كان هناك مسرح واحد أقل شهرة في الشمال. لقد دأبت إسرائيل على ضرب وقتل مقاتلي حزب الله، لدرجة أنها قتلت، بحسب إحدى الروايات، أكثر من 200 منهم. ستستمر هذه الحملة، وربما تتسارع.

هدف الجيش الإسرائيلي هو إضعاف حزب الله إلى درجة تمكن حوالي 80 ألف إسرائيلي فروا من منازلهم في شمال إسرائيل من العودة. وفي مرحلة ما، قد يرد حزب الله بقوة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توغل إسرائيلي في لبنان، وهو ما من شأنه أن يوسع الحرب حقاً.

ثم لدينا الحوثيون، الذين تمكنوا من فرض أنفسهم من خلال سلسلة من الضربات التي أدت، وفقا لإحدى الشركات الاستشارية، إلى خفض عدد سفن الحاويات عبر قناة السويس بنحو 72% منذ أن بدأت في ديسمبر/كانون الأول. وقد باءت الجهود الأمريكية لتنظيم تحالف فعال للحفاظ على تدفق التجارة عبر البحر الأحمر بالفشل. ولم تتسبب جهودها للرد على هجمات الحوثيين في وقف هجماتهم.

ويشكل هذا الفشل ضربة لمصداقية ضمان الولايات المتحدة لحرية البحار، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد العالمي المفتوح الذي تم بناؤه على مدى قرنين من الزمان، أولا مع البحرية البريطانية ثم البحرية الأمريكية. وهناك المزيد من التهديدات للأسس البحرية لهذا النظام تلوح في الأفق. تعمل كل من روسيا والصين على بناء القدرة على قطع الكابلات البحرية، والتي أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من "السحابة" التي يتم تخزين البيانات عليها في جميع أنحاء العالم. إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من ردع جهة فاعلة مثل الحوثيين عن سلوكها التخريبي في البحر الأحمر، فما هي الفرصة المتاحة لها ضد قوى مثل الصين وروسيا؟

هناك طرق لمعالجة كل هذه المشاكل. ولكنها تتطلب نقلة نوعية في العالم الغربي. نحن الآن في عصر الأمن المشدد. وهذا يعني أنه يتعين على الحكومات أن تنفق المزيد على الدفاع، وأن تنفق بشكل أكثر كفاءة.

تولت الولايات المتحدة دور الضامن لحرية البحار في عام 1945 وأصبحت سيدة البحار منذ ذلك الحين. وفي الثمانينيات، كان لديها ما يقرب من 600 سفينة، ولكن اليوم لديها أقل من 300. وفقدت أوروبا مجمعها الصناعي العسكري، الذي سمح لها بإنتاج الذخائر على أساس شبه ثابت.

في هذه الأوقات الجديدة الخطيرة، قرر الجمهوريون في الكونغرس العودة إلى الانعزالية، على أمل أن يتمكنوا من دفن رؤوسهم في الرمال ومن ثم تختفي المشاكل بطريقة أو بأخرى. تجدر الإشارة إلى أنه خلافًا للاعتقاد السائد، فإن النعام لا تدفن رأسها في الرمال هربًا من التهديدات. في الواقع، سيؤدي ذلك إلى اختناقهم. ربما تفهم الطيور شيئًا لا يفهمه الجمهوريون في الكونغرس.