(CNN)-- قالت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، إنه تم توجيه الاتهام لرجل إيراني يبلغ من العمر 39 عاما، بالمشاركة في حملة قرصنة استهدفت وكالات اتحادية أمريكية وبيانات حساسة يحتفظ بها مقاولو الدفاع الأمريكيون.

وذُكر أن الرجل، علي رضا شافعي ناساب، كان جزءا من جهود القرصنة التي حدثت في الفترة من عام 2016 إلى عام 2021، واستهدفت "أكثر من 200 ألف جهاز تعرضت لأضرار، ويحتوي العديد منها على معلومات دفاعية حساسة أو سرية"، حسبما أفاد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، في بيان.

وبالإضافة إلى مقاولي الدفاع، فإن على رضا شافعي مُتهم باستهداف شبكات وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، بحسب وزارة العدل. ومن بين الأهداف المزعومة الأخرى للقراصنة، شركات لم يُذكر اسمها في قطاعي المحاسبة والضيافة، ومقرهما في نيويورك.

واتهمت لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المنطقة الجنوبية من نيويورك، الرجل الإيراني بالاحتيال الإليكتروني وعبر الكمبيوتر، من بين جرائم أخرى. كما اتهمه الادعاء بالعمل في شركة واجهة في إيران زعمت أنها تقدم خدمات الأمن السيبراني.

ولا يزال علي رضا شافعي طليقا، بحسب وزارة العدل الأمريكية. وأعلنت وزارة الخارجية تقديم ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تقود إلى تحديد هويته أو موقعه.

وطلبت CNN من البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة التعليق.